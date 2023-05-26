穎崴連二根漲停 股價飆上838元天價 這兩檔跟著漲

晶片大廠輝達（Nvidia）財測優於預期，周四股價飆漲24%，帶動相關AI概念股的表現，輝達概念股成為盤面上的強勢指標，台積電衝上一年多新高外，半導體測試介面解決方案商穎崴（6515）則是連拉兩根漲停，股價衝上838元，創下歷史新天價，且帶動中探針（6217）強漲，盤中漲幅逾半根停板，旺矽（6223）也走揚。

穎崴今年首季營收、獲利創歷年同期新高，單季毛利率38%，雖季減11個百分點，但年增1個百分點，營益率19%，季減12個百分點，和去年同期相比約增加2個百分點，稅後純益1.43億元，季減64%，但年成長超過二成，每股純益（EPS）4.18元。

穎崴4月合併營收2.46億元，月減6%，年增9%，累計前四月合併營收12.54億元，年增22%；隨著下半年品牌廠持續開出新規格，新世代裝置走向高階、高頻、高速等大趨勢，穎崴表示， 旗下系統測試治具(System Level Testing Socket)及老化測試治具(Burn-in Socket)可望為下半年增添業績動能。

輝達周三公布財測，截至7月的本季，銷售將達到約110億美元，幾乎比以前單季最高的82.8億美元還要再多出近33%，較分析師平均預期72億美元高，調整過的毛利率大約是70%，也超過分析師預期的66.9%。

輝達（Nvidia）發布樂觀財測，推升股價強漲，且帶動相關AI概念公司的股價，台股相關概念股也同步受到激勵，台積電早盤以568元開出，創下大漲25元，創下去年4月21日以來的新高價，創意盤中衝上1,465元，創下歷史新高。

穎崴也是持續大漲，早盤以803元開出，一舉衝上800元之上，股價開高走高衝上漲停838元，上漲76元，創下歷史新高價；中探針也是開高走高，早盤以43.5元開出，一度衝達漲停46.45元，盤中漲幅7.45%；旺矽也是開高，盤中漲幅逾2%。