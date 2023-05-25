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外資買超台股217億元 近日最愛買這檔、今買超逾4萬張

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

台股今(25)日大漲，終場收16292點，上漲132.68點，三大法人買超268.51億元，外資買超217.21億元；經統計，台積電（2330）遭買超42422張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為台積電、國泰智能電動車（00893）、欣興（）、南亞科（3037）、仁寶（2324）、富邦未來車（00895）、廣達（2382）、金像電（2368）、期街口布蘭特正2（00715L）、中華電（2412）。

受惠輝達昨(24)日盤後公布財測展望樂觀，輝達預期，第2季營收可望達110億美元，將季增52.94%，激勵台積電股價大漲，終場收在543元，漲18元，漲幅3.43%，市值增加新台幣4667億元，重返14兆元。

且根據德國媒體報導，台積電業務開發資深副總經理張曉強於荷蘭舉行的論壇表示，汽車工業對晶片的需求相當龐大，台積電想盡可能離客戶近一點，歐洲是汽車製造的核心地區，值得在此設廠，預計8月做出決定。

外資今賣超前十大依序為復華富時不動產（00712）、聯電（2303）、開發金（2883）、中信中國高股息（00882）、緯創（3231）、長榮（2603）、中鋼（2002）、中信金（2891）、新光金（2888）、鴻海（2317）。

聯電近日宣布，日本子公司USJC與知名車用電子供應商日本電裝株式會社（DENSO）合作生產的絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT），已於USJC的12吋晶圓廠量產，預計到2025年每月晶圓產量將達1萬片。

聯電共同總經理王石表示，車用、工業用訂單持續成長，聯電車用業務占第1季總營收17%，在汽車電子化和自動駕駛推動下，車用晶片量持續增加，車用產品將是未來重要營收來源和主要成長動力；根據統計，聯電遭外資賣超18801張，居賣超第二。

台積電 聯電

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