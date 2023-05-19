5/19【早晨財經速解讀】漲翻天!台股衝破萬六!那指再創高 通膨高不成低不就 軟著陸希望再現?

美國股市周四連續第二天收高，這是因為美國債務上限協議可能在幾天內達成的樂觀情緒不斷升溫，零售商沃爾瑪給出樂觀的年度銷售預測，也給市場帶來支撐。

道瓊工業指數上漲115.14點，或0.34%，收33,535.91點；標普500指數上漲39.28點，或0.94%，收4,198.05點；那斯達克指數上漲188.27點，或1.51%，收12,688.84點。

有消息傳出，美國眾議院議長麥卡錫表示，可能及時達成提高或暫停債務上限的協議，以便在下周舉行眾議院投票。美國總統拜登和麥卡錫周三重申，希望儘快達成協議，提高31.4兆美元的聯邦舉債上限，並同意最快在周日進行磋商。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「今天和昨天確實是關於債務上限的一些壓力緩解，麥卡錫再次站出來表達了一些樂觀看法，在本周末之前能達成協議，眾院下周可以進行投票。」

沃爾瑪上漲1.30%至151.47美元，稍早之前這家零售巨擘公布第1季獲利優於預期，並提高對2023年銷售和獲利的預測。

債限問題讓外界將注意力從美國聯邦準備理事會利率立場的不確定性上移開。經濟數據顯示，上周美國初次請請失業金人數下降幅度超過預期，這說明勞動市場仍然吃緊，為聯準會提供了更多繼續升息的空間。

根據新近數據，聯準會連續升息抗通膨後，美國經濟有所放緩。但儘管市場預期年底前降息，聯準會決策者的發言表明，他們還沒有準備好很快降息甚至是暫停升息。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根和聖路易聯邦儲備銀行總裁博拉德周四表示，經濟放緩的速度，似乎沒有快到可以讓聯準會暫停升息周期。

Saglimbene表示：「如果我們在本周末達成債務上限協議，消除此一總經問題，還有6月的聯準會會議呢，根據本周一些決策者的說法，可能現場才會做出決定，這可能造成憂慮，限制市場的一些動能。」

儘管10年期美國公債殖利率再次上升，但成長股指數仍上漲1.03%。網飛（Netflix）大漲9.22%，該公司稍早之前表示，最近推出的廣告支持版套餐每月活躍用戶數達近500萬。

晶片製造商美光（Micron Technology）上漲4.08%，該公司計劃未來幾年在日本投資多達5,000億日圓（37億美元）用於製造新晶片。

Take-Two Interactive Software跳漲11.69%，該公司公布上季調整後銷售超出預期。