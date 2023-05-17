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碳權交易所還沒影 概念股卻狂飆？金管會黃天牧籲冷靜

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
立委林楚茵呼籲金管會應嚴防「碳權詐騙」。廖珮君攝
立委林楚茵呼籲金管會應嚴防「碳權詐騙」。廖珮君攝

政府四月宣布成立碳權交易所，交易所還沒影，碳權概念股卻狂飆，立委林楚茵呼籲金管會應嚴防「碳權詐騙」，金管會主委黃天牧說，碳權非有價證券，外界應冷靜了解碳權交易所能做到甚麼階段，股市應回歸基本面檢視。

林楚茵提到，政府上月宣布成立碳權交易所後，便不斷出現「碳權概念股」、「點碳成金」相關報導，許多個股開始冠上碳權招牌，股價便水漲船高，最高上漲甚至近五成。

她說，有三家上市櫃公司自稱是「碳權概念股」，釋出規劃買地種樹、進行離岸風電等消息，但是再查其2021年溫室氣體排放揭露情形，卻是未揭露、未經外部認證，甚至還是全台排碳量前幾名的企業。

她質疑，碳權仍是只聞樓梯響的階段，對於環保署是否採總量管制、碳交易(ETS)沒有明確規範，會發生藉機炒作的情況。

黃天牧表示，碳權不是有價證券，碳權交易所成立後，第一階段只是代購國外碳權，要達到國內供應需求差額交易還有一段時間，外界應冷靜了解交易所能做到什麼階段，股市也應回歸基本面檢視。

證交所董事長林修銘則回應，證交所會持續監視股市情形，確保交易公平性及防弊。

林楚茵說，環保署尚未提出碳權交易子法，就已經有碳權概念股的話題，金管會、證交所應監測是否有藉機炒作的情形，並適度對外界提供正確訊息，不要讓碳權詐騙趁虛而入。

概念股 金管會 證交所

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