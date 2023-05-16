上市公司第1季營收衰退9.77%、獲利衰退45.79%
臺灣證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司（含創新板，不包含金融控股公司14家，並排除如興（4414）及隆銘綠能（3018）2家未申報）2023年第1季財務報告分別計885家及77家，已於5月15日完成公告申報。經統計前開全體上市公司2023年第1季總營業收入8兆3,604億元，較2022年第1季衰退9,049億元，減幅9.77%；2023年第1季總稅前淨利6,416億元，較2022年第1季衰退5,419億元，減幅45.79%。
本國上市公司2023年第1季營業收入8兆1,633億元，較2022年第1季衰退8,736億元，減幅9.67%；2023年第1季稅前淨利6,230億元，較2022年第1季衰退5,278億元，減幅45.86%。第一上市公司2023年第1季營業收入1,971億元，較2022年第1季衰退313億元，減幅13.70%；2023年第1季稅前淨利186億元，較2022年第1季衰退141億元，減幅43.12%。
受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致營收及獲利衰退，其中以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大，惟上市公司中仍有330家公司逆勢成長，其中成長較大的產業包含金融保險業、通信網路業及觀光事業。金融保險業因金融商品操作得宜，推升獲利。通信網路業則因5G、AI等終端需求支撐，帶動獲利成長。觀光事業於本季擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫及節慶商機爆發，致獲利成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言