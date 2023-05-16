快訊

登機前沒注意「這1事」搭不上飛機 男子為救假期慘噴錢嘆：比機票還貴！

五月天北京開唱30萬張門票5秒內秒殺 大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

上市公司第1季營收衰退9.77%、獲利衰退45.79%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司（含創新板，不包含金融控股公司14家，並排除如興（4414）及隆銘綠能（3018）2家未申報）2023年第1季財務報告分別計885家及77家，已於5月15日完成公告申報。經統計前開全體上市公司2023年第1季總營業收入8兆3,604億元，較2022年第1季衰退9,049億元，減幅9.77%；2023年第1季總稅前淨利6,416億元，較2022年第1季衰退5,419億元，減幅45.79%。

本國上市公司2023年第1季營業收入8兆1,633億元，較2022年第1季衰退8,736億元，減幅9.67%；2023年第1季稅前淨利6,230億元，較2022年第1季衰退5,278億元，減幅45.86%。第一上市公司2023年第1季營業收入1,971億元，較2022年第1季衰退313億元，減幅13.70%；2023年第1季稅前淨利186億元，較2022年第1季衰退141億元，減幅43.12%。

受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致營收及獲利衰退，其中以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大，惟上市公司中仍有330家公司逆勢成長，其中成長較大的產業包含金融保險業、通信網路業及觀光事業。金融保險業因金融商品操作得宜，推升獲利。通信網路業則因5G、AI等終端需求支撐，帶動獲利成長。觀光事業於本季擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫及節慶商機爆發，致獲利成長。

上市公司 觀光

延伸閱讀

這四家上市櫃公司交不出季報 恐面臨下市櫃危機

上市公司第1季財報交不出來 就是這兩家

第2季第一上市公司財務業務說明會 將於5月22日起登場

聚焦於ESG 證交所與永豐金證券引資活動圓滿落幕

相關新聞

財報出狀況 這三家上市公司股票停止買賣

臺灣證券交易所表示，5月18日起，中福（1435）、隆銘綠能(3018）及如興（4414）等三家公司併案停止買賣、大飲（...

第1季財報出爐 近七成上櫃公司有獲利、65家每股賺逾2元

櫃買中心表示，上櫃公司應於2023年5月15日公告申報第1季財務報告者共計810家，除駿熠電（3642）及昇華（4806...

台股上漲198.85點 三大法人買超181.01億元

今（16）日台股大漲，盤中最高一度達15723.95點，權王台積電（2330）重回500元大關，股價漲幅1.91%，大盤...

自營商買超台股逾90億元 這檔高價股竟然買最多

台股今（16）日收漲，終場收15673.9點，上漲198.85點，三大法人買超181.01億元，自營商買超（自行買賣）9...

證交所：5月18日起中福、隆銘綠能及如興併案停止買賣

臺灣證券交易所公告，自2023年5月18日起，中福（1435）、隆銘綠能（3018）及如興（4414）併案停止買賣、大飲...

證交所：誠創科技6月26日終止上市

臺灣證券交易所表示，誠創科技（3536）因有證交所營業細則第49條第1項第1、3款、第49條之2第1項第4款及第50條第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦