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台股今大漲198點 法人：後市唯量是問

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股今日早盤受到美股科技上漲，帶動台積電ADR股價上漲激勵下，指數開高挑戰5日、10日、月、季線四條下彎的均線，大盤在權值股回溫下，指數盤中上漲點數超過200點，終場上漲198點，收在15,673點。台股。記者侯永全／攝影
台股今日早盤受到美股科技上漲，帶動台積電ADR股價上漲激勵下，指數開高挑戰5日、10日、月、季線四條下彎的均線，大盤在權值股回溫下，指數盤中上漲點數超過200點，終場上漲198點，收在15,673點。台股。記者侯永全／攝影

台股今（16）日早盤受到美股科技上漲，帶動台積電（2330）ADR股價上漲激勵下，指數開高挑戰5日、10日、月、季線四條下彎的均線，大盤在權值股回溫下，指數盤中上漲點數超過200點，終場上漲198點，收在15,673點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，上市櫃公司第1季財報出爐，納入金控獲利自結數後，全體獲利季增1.6%、年減48.2%，年減主因包括海運業者受到整體運價下滑，整體獲利年衰退達92.8%，另外，IC設計受到淡季影響，獲利年衰退60%；鴻海（2317）第1季認列轉投資夏普損失金額高達173億元，拖累鴻海單季稅後純益季減68%，年減56%；另外面板、光電等產業受到產業低迷，單季持續虧損，預期今年首季將是上市櫃公司年度獲利低點，接下來有望逐季攀升，第2季、第3季有機會逐漸轉佳，不過第2季預期回溫幅度將不大，景氣將是呈現L型復甦。

簡伯儀指出，大盤今日收盤一口氣克服5日、10日、月、季線四條均線反壓，指數留下15,510~15, 550點跳空往上的紅K棒缺口，雖然目前月線扣抵的位置在15,700點之上，相較於目前的位置仍有一段距離，月線仍呈下彎，但5日、10日、季線扣抵位置均在目前收盤附近，均線下彎的壓力減輕。

從量能來看，今日量能雖然隨著反彈有回溫，但仍不足月均量；技術指標中，KD開口雖收斂，但仍未出現黃金交叉，但RSI已經回到50多方區，指標未全面轉強，另外指數的反彈、櫃買市場漲幅卻不如大盤，顯示目前市場多空仍在交戰，量能未明顯回溫，櫃買市場未重啟漲勢之前，操作仍不宜過度躁進。

台股 櫃買 簡伯儀

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