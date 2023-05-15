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大同爆1年多以來最大量 這家外資券商分點上周買超最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大同（2371）繼上周五爆量衝上漲停之後，今（15）日再爆出11萬餘張的大量，寫下去年3月18日以來的最大量，高居個股成交量冠軍，統計上周各券商分點買賣超情況，摩根大通買超9,674張最多，另外，知名當沖主力下單券商凱基台北也買超3,222張。

大同營運重心逐漸轉向新能源相關發展，近幾年營運逐漸穩健，今年第1季合併營收111.23億元，季減13.31%，年增45.15%，稅後純益4.53億元，季增47.07%，但年減13%，每股純益0.2元，連續第8個季度獲利。

大同近8季單季每股純益約在0.1~0.3元間，市場看好未來在太陽能、儲能等ESG商機帶動下，大同營運可望持續增長。

統計上周各券商分點買賣超情況，買超前十大券商分點依序是摩根大通、永豐金（2890）、富邦（2881）、美商高盛、新加坡商瑞銀、台灣摩根士丹利、美林、凱基台北、統一（1216）、富邦南屯等。

未來營運前景看好吸引資金進場，上周外資及自營商都站在買方，推升大同股價在上周五強攻漲停，以37.4元作收，外資上周五買超21,675張。

大同今日以37.5元開高後一度拉升至39.45元，但盤中一度翻黑下滑至37.35元，

終場收在38元，上漲0.6元，漲幅1.6%，創2021年11月以來的新高價，成交量高達11萬510張，居台股個股成交量冠軍。

大同 摩根

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