台灣銘板與幣託簽訂冷錢包訂購合約 股價漲停

台灣銘板（6593）宣布與幣託科技簽訂NFC冷錢包（下稱FortVax）訂購合約，每次最少訂購5萬張，以最多總訂購量來看，合約總金額最高達美金240萬元整，相當等於新臺幣約7,000多萬元，帶動今（15）日股價攻上漲停板、來到57.6元。

不僅如此，雙方也以最具競爭力優勢之「訂閱式」商業模式，進行保固、加值服務等長期合作，讓幣託交易所之每名會員可用最便宜的價格擁有一張屬於自己的NFC冷錢包FortVax，齊步實現”冷錢包”為去中心化的「最後一哩路」、冷錢包是對抗駭客入侵與監守自盜的「不二法門」，隨著會員需求持續增溫，將對台灣銘板整體營運帶來正面長期的挹注。

台灣銘板董事長劉立恩表示，公司作為VISA與MASTERCARD授權製造大廠，成立至今已穩健經營超過50年，深知超前部署之必要，聯手區塊鏈專業的香港商全金集成公司，歷經一年多的研發，在2022年與全球其他冷錢包相較上功能最防呆、碳排放最少、價格最親民的FortVax冷錢包付諸量產，而此次與幣託科技的合作，更同時象徵2023年為台灣銘板正式進軍區塊鏈市場布局之元年。

近十幾年來，數位貨幣交易所與NFT平台，顯然永遠擺脫不了被駭而用戶資產被盜的惡夢，而台灣近期在行政院指示由金管會擔任虛擬貨幣主管機關，且金管會將採取階段性監理原則，擬定三大管理方向，包括「訂定指導原則」、「推動相關協會組織訂定自律規範」，以及「透過部會協力」等方式漸進式進行，其中「訂定管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」的9大原則之中，即有「冷熱錢包管理」藉以保障客戶權益，循序漸進地強化國內虛擬資產平台對客戶之權益保護，亦助力台灣銘板旗下FortVax冷錢包良好的業務開拓空間。

劉立恩指出，冷錢包被認為是目前最安全的加密貨幣儲存方式之一，主要在於冷錢包是沒有連接到網路的加密貨幣錢包，因此被入侵的風險也就小了許多，冷錢包就像是一個交易憑證，要交易時必須插入實體裝置才能交易；而冷錢包除了有實體裝置外，通常也會設置對應的軟體，來方便用戶查看錢包裡的資產情況，而不會將私鑰置於危險之中。

觀察幣託科技旗下的BitoEX錢包服務和BitoPro虛擬通貨交易所服務，累積會員數達80萬，更在台灣搶下9成市占，假設僅就幣託每1個會員擁有1張NFC冷錢包來看，將為台灣銘板FortVax冷錢包帶來龐大的製卡量商機。

展望2023年，以目前台灣銘板在手訂單來看，除了主要銀行客戶在晶片供貨回穩後，已全速推進信用卡發行的腳步，創造公司旗下客製化卡片的訂單需求持續增加外，3D票證也呈穩健的出貨態勢，有助台灣銘板今年整體營運保持良好的成長動能；再者，台灣銘板開拓差異化產品市場仍不留餘力，尤其在冷錢包市場方面，全體業務團隊積極持續在全球虛擬貨幣交易所上攻城掠地，以期讓MIT的台灣銘板站上國際舞台發光發熱，並期許公司從專業製卡商轉型成發卡商，推進公司未來營運更上一層樓。