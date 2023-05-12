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5/12【早晨財經速解讀】PPI創新低 市場看空對賭聯準會?金控配息九年新低 最壞時間已過?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

金融股的股利公布已近尾聲，14家金控股的股利已全數出爐，其中有3家不配股，最讓股東失望，其餘11家金控合計發出現金股利1,205億元，為近九年低點，統計至昨日收盤價，僅四家金控殖利率超過3%，以中信金（2891）4.29%最高；台股11日開高走低，金融股由國泰金領軍抗跌，富邦金、台新金也力守紅盤。

14家上市金控的股利全數出爐，新光金、國票金、開發金等3家股利掛0，以現金殖利率來看，中信金、兆豐金、元大金、永豐金的現金殖利率超過3%，超過2%的則有第一金、台新金、華南金、富邦金、國泰金等5家；如果搭配股票股利來看，中信金、華南金、及國泰金則是僅配發現金股利。

整體金融股的股利上，目前僅安泰銀尚未公布，不配股利的有12家（含金控股），現金殖利率超過3%的有16家，以群益期現金殖利率6.84%最高，其次是台名現金殖利率5.5%，新產以4.98%居第三。

若以銀行股來看，上海商銀現金殖利率3.87%居冠，王道銀行現金殖利率3.81%，遠東銀現金殖利率3.63%。

台股今日以15,666.49點開高後盤中翻黑，一度下滑至15,526.71點，盤面上各類股下跌居多，觀光股、電腦周邊股盤中翻紅，金融股小跌，主要是由國泰金、台新金、富邦金等3檔金控股表現抗跌，國泰金以43.35元開高後一度拉升至43.7元，盤中漲幅1.16%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

中信 台股 永豐 金控股 國泰金 富邦金 金融股

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