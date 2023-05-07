股海自由行／更多小股邁向千金之路

上次專欄標題「政策題材股，內資追逐要角」，主要討論「軍工、儲能、生技」三大類，也點出台積電今年每股純益（EPS）32元，不如去年，近日一度跌破500元，重點是台積電的先進製程大客戶，只有輝達一枝獨秀，AMD財報差，5月3日大跌9.2%，傳微軟資助AMD共同開發Athena AI處理器，才又漲6.1%。但高通庫存高，5月4日大跌5.5%，主要是手機業績大幅下滑，總營收才下跌17%，但車用營收年增20%高於預期，這一點比聯發科強。

在ChatGPT催動下，美國大型科技股全部都力拚AI。臉書Meta不喊元宇宙了，也喊AI，由去年11月88美元連漲六個月，今年輝達的AI晶片最強，今年將近漲一倍，美股八大科技股漲幅占全部一半，熱錢集中火力炒龍頭股的AI題材，二大雲端服務供應商微軟及Google資本支出續增，周邊零組件廠包括滑軌、散熱、連接器線及伺服器代工廠營運看旺，股王是伺服器晶片信驊，代工緯穎是千金股，母公司緯創也漲到50元大關，奇鋐散熱創天價，IP股更出現三千金，都和AI有關。

預期整體手機市場削減庫存，將可能再延續兩季，大陸市場二手手機占新手機的15%～20%，手機供應鏈更苦了，今年消費電子第2季苦戰，台積電當然也不好，而彭博報導台積電與恩智浦、Bosch和英飛凌擬合資百億歐元在德國設車用晶片廠，台積電在美製晶片成本比台灣貴三成，拜登明顯挖大坑給台灣的護國神山，所謂美國的獎勵補助比不上成本暴增。

3月美國第16大矽谷銀行倒閉，4月底第15大的第一共和銀行出事，被摩根大通以106億美元吃掉了，但又有二家美國地區銀行股價崩跌，Fed無法解決中小銀行現金緊縮困境，麻煩結束了嗎？馬斯克喊看到了「美企墳場」，波克夏副董擔心美國商業不動產空置嚴重，5月變數多了。

美國國家安全顧問蘇利文剛發表示警了美國經濟「裂縫」，認為過度依賴市場機制，導致嚴重的產業外移和產業斷鏈。他更擔心美國只生產全球10%的半導體，而且最先進的積體電路集中在「其他地方」，造成了關鍵的經濟風險和國家安全漏洞。早已瞄準台灣的半導體業，去年第4季台積電賺2,959億元，約上市櫃公司5,888億元的一半，目前晶片庫存太多，上游矽晶圓環球晶也不好，穩懋等PA放大器股第1季還在賠錢，其他傳產又因兩岸關係不佳，如農產、紡織、石化將受到大陸貿易調查衝擊，ECFA的大陸單向讓利也有了變數。

美國GDP不好，台灣更爛，第1季竟然負3.03%，14年以來最慘。標普全球顯示，台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.1，是連續第11個月低於50景氣榮枯線。台灣景氣燈號連五藍，預估最快第3季才變燈，經濟外冷內溫，但房市慘，內資反而流向台股，因為政策題材股太旺了。

台股4月向上攻「拚萬六」，但4月下旬熱錢落跑逾8億美元，連貶八個交易日，並創逾一個半月新低，台股被外資澆冷水，4月到5月5日大賣624億元，不過，內資炒政策做多的軍工股、軟體股、儲能股、生技股帶動比價，火力十足，但風險也拉高了。

加權指數從4月14日創波段新高15,973點後，短線最大回檔689點，4月K線收黑下跌288點或1.8%，留295點下影線，多頭有抵抗力，目前仍是台股長線波浪的「B波反彈」，C波「以盤代跌」，還不至於破底，在「萬五～萬六」區間，中間數之上偏強，之下則偏弱。

由於不少電子財報數字不好看，生技股王保瑞這次創歷史新高850元後，具長線邁向千金的可能性，也帶動生技股比價向上；金流股EPS最高的綠界科技也打出近一年的大底向上，今年台灣小股會有更多成為千金。（作者是萬寶投顧董事長）