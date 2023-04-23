股海自由行／政策題材股 內資追逐要角

二周前我寫「馬前總統去祭祖，蔡總統赴美，軍工股看漲，但我最不願意推薦」，果真軍工股漲翻天，但還能再漲多久呢？

4月法國總統馬克宏帶大隊人馬赴中國大陸，大陸很給面子，大買160架空中巴士，相關航太供應鏈馬上漲。漢翔拿到GE達新台幣350億元的十年長單，又傳言美國退休將軍率25家國防工業5月來台，更刺激了類股大漲。但是中船改名的台船，自2016年以來，國艦生意每年有，照樣年年虧，去年每股還大賠3.78元，軍工是520前熱門短線炒股題材，但不適合長期投資。

去年裴洛西來台後，雷虎從16元飆到49元，但全年只小賺0.07元，今年2月小賺0.02元，雖得無人機標案連創新高到85.2元，但4月18日爆天量收黑已做頭。俄烏戰爭消耗大，美國近來向韓國「借」50萬發砲彈，美國軍火股洛克希德馬丁（LMT）創天價508.1美元，發戰爭財能漲多久？

今年政策主導三大產業，「軍工、儲能、生技」特別慓悍，但大多的軍工股低毛利，漢翔10%、寶一11.5%、長榮航太16%、龍德造船17.1%、豐達科23.3%、千附精密27%，只有生產機身及引擎結構件的駐龍，最高毛利近45%。不過，就算內資一頭熱猛炒，外資4月已大賣2.2萬張漢翔了。

美國通膨降溫，5月可能是聯準會最後一次升息，國際貨幣基金剛調降今年全球GDP成長率只有2.8%，今年美國才1.6%，台灣被評為低於全球平均水平，只有2.1%。台灣景氣連四藍燈，但台股由去年10 月至今大漲3,344點，主因是外資淨匯入。外資去年大賣台股1.2兆元，今年第1季才小買2,242億元，熱錢抱著大量新台幣，加上3月台股ETF破兆元，國安基金退場也擋不住台股直逼「萬六」，但第2季景氣不好，要再漲就有限了，加權指數連四天收黑了，櫃買指數這二天補跌也很凶。

去年2月24日俄烏開打，Fed馬上暴力升息，從3月開始快速升息及縮表，造成債券大跌，但這次是歐美倒楣，歐元區首次出現貿易逆差歐元4,320億元，大陸去年貿易順差創紀錄8,776億美元，但大陸外匯存底自2014年3.84兆美元以來就不再成長，反而借給亞非拉丁美洲國家美元，要求將來還人民幣。這十年來，大陸想擺脫美元霸權，現在外匯存底只有3.1兆美元出頭，貿易順差每年暴增都變成「投資」，以及借出去的「債權」，而不是「美債那張紙」。

從川普2018年開打貿易戰至今，這幾年美國對中國大陸貿易逆差沒有超過2018年，但美國本土製造競爭力還是不行，美國整體貿易逆差每年暴增，去年再創新高1.18兆美元。而大陸持續拋售美債，去年就賣了1,744億美元，日本也大賣美債1,955億美元。敏感的錢早就溜了，升息都留不住，近日巴西和大陸又簽雙邊貿易以人民幣結算。美債又快到上限，葉倫不是葉問，無法以一敵百，過去一周就燒掉600億美元，4月12日美國財政部TGS帳戶只剩下1,092億美元，永遠還不完的債，還能升息加重負擔多久？

大陸受惠零售快速回溫，第1季GDP年增率4.5%，超乎市場預期，但房地產開發仍是負5.8%，比兩月前變小，未再惡化。IMF預測未來五年大陸對全球的成長貢獻最大，此時大陸對台「貿易壁壘調查」2,455項商品，ECFA單向讓利的美好時代還有多久？今年第1季大陸對台進口已經大減26.5%了。

台積電法說會後，萬寶估今年每股純益（EPS）32元，比去年低，費半指數今年漲19.3%，台積電ADR今年漲14.6%，但普通股落後，今年才漲13.9%。生技股王保瑞在4月一開始就超過IC龍頭聯發科股價，但保瑞4月21日也跌停，生技也不強，電子景氣又待考驗，法人觀望，政策題材股仍是內資主力追逐的方向。（作者是萬寶投顧董事長）