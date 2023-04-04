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不是0056、也不是00878 Q1高股息績效王是他

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
11檔台股高息ETF第1季表現 表
11檔台股高息ETF第1季表現 表

2023年第1季畫下句點，檢視最受存股族青睞的台股高息ETF表現，由群益台灣精選高息（00919）上漲15.5%表現居冠；然而今年台股高息ETF表現差異極大，主要原因就是金融股、電子股表現兩樣情，去年跌深的電子股今年出現跌深反彈走勢，挹注電子族群比重較高的高股息ETF表現。

根據CMoney統計，11檔台股高息ETF表現不一，價格漲幅介於0.8%至15.5%，其中，群益台灣精選高息、大華優利高填息30、富邦特選高股息30排行今年前三強，也贏過加權指數的12.2%，細究發現三檔ETF金融股部位都是零，且半導體股占投組比例都超過三成。

群益台灣精選高息和富邦特選高股息30還有一項共同點，就是兩檔ETF成分股都採用最新的配息金額，具有較能反應個股實際殖利率特色。其中，群益台灣精選高息是在上市櫃公司宣告股息後5月進行成分股調整、12月定審會考量到每股純益（EPS）成長率；富邦特選高股息30則在4、7、12月依據已公告的配息金額或最新財務報表揭露的EPS進行殖利率計算。

高股息兩大千億巨頭元大高股息上漲11.9%，排行同類型第四；國泰永續高股息上漲7.2%，排行同類型第八。另外，富邦臺灣優質高息11.5%、元大台灣高息低波8.9%、凱基優選高股息30為7.7%。

金融股部位介於25%至50%間的永豐優息存股、國泰股利精選30、復華富時高息低波今年第1季表現就略顯失色。

展望後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，今年國際資金緊縮的情況無扭轉的跡象下，預期仍以內資買盤為主，Chat GPT長線題材以及具有高息護體的電子族群可望持續帶動大盤表現，建議聚焦在電子、高息為主的次族群，執行逢低單筆買進，以及定期定額的方式進行操作。

富邦特選高股息30經理人楊邦珩表示，雖換股率相對高，但更能納入真正高配息的個股，不會出現成分股零配息的情形，建議投資人若看好台股後市，又偏好領息產品，可在指數震盪整理時分批建立持股。

財富管理業者表示，投資高股息最重要的是避免賺了股息，卻賠了價差，因此存股族在投資高息ETF時，除了看殖利率表現外，仍需考量填息能力。

高股息 ETF 富邦

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