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台股創新低 高息族不怯戰 國泰永續高股息創兩項新高

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

台股今（26）日下殺340點收13,778點創近二年最低，高息族不怯戰，愈跌愈愛買，國泰永續高股息（00878）、元大高股息盤中零股雙雙衝上200萬股，拿下盤中零股交易量的冠、亞軍，並且同創新高，顯示出下跌搶息的買盤相當踴躍。

大盤失守萬四大關，國泰永續高股息因表現相對抗跌，吸引買盤趁機卡位，原股成交量達14.7萬張（1張為1,000個受益權單位），創掛牌以來新高；零股在買盤踴躍下，盤中零股成交261.8萬個受益權單位，不僅成為今日盤中零股交易量之冠、也同步創下掛牌以來新高量，零股價格下跌1.3%，收在16.34元。

高股息始祖元大高股息零股價格下跌2.43%，收在26.4元，因成分股中含有貨櫃等股，導致跌幅較大盤相對重，不過，投資人看好下跌息值愈高、加上一年一度的配息大戲即將來臨，逢低買盤強勁，盤中零股成交240.5萬個受益權單位，也創下新高量。

另外，七檔高股息ETF的盤中零股成交量也同步較前一個交易日成長，成長幅度落在11%至270%間。依序為富邦特選高股息30盤中零股成交30萬、元大台灣高息低波20萬、國泰股利精選30成交5.2萬、永豐優息存股3.2萬、凱基優選高股息30成交3萬、富邦臺灣優質高息1.4萬、與FH富時高息低波0.8萬個受益權單位。

高股息 零股

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