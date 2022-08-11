「這檔ETF」比00878還抗跌...今年僅下跌2.2％ 專家：多了金雞

大盤今年下跌14.6％，絕大部分高股息ETF都有繳出相對大盤抗跌的表現，其中最令我關注的，就屬國泰股利精選30（00701）了。

這檔ETF今年以來僅僅下跌2.2％（還原走勢），甚至比國泰永續高股息（00878）還要抗跌。追根究柢，在於它的成份股有超過5成是金融+傳產的耐震組合(合計55％↑)。其餘4成是電子股，其中包含占比16%的台積電。

如果攤開前十大成分股一看，那是更清楚了，檔檔都是「護盤標的」，不看標題還會以為是國安基金持股。這也說明為什麼這檔ETF今年能相對大盤抗跌。

很多人無法弄明白這檔ETF與00878的差別，這裡我也提供一個快速辨別方法，簡單來說就是多了「金雞」。

「金」指的是金融股比重近半，相較於00878多了2成；「雞」指的是台積電（2330），這檔也是台股所有高股息ETF當中唯一一檔持有台積電的商品。

我認為這個「金雞」組合，特別適合當前趨勢不明的情況，預料下半年也會持續保有相對抗跌的表現。

這檔ETF是半年配的類型，最近一次配息時間點是下週二（8/16），所以15號前買進都能參與。雖然一般00701在年中的配息率不算太高，不過全年合計表現還是不錯的。

撰文作者：陳相州

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