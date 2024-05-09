生前未領勞退金 納遺產申報
財政部北區國稅局表示，若被繼承人生前有未請領的個人勞工退休金專戶的退休金及孳息，須併入遺產一併申報。
北區國稅局說明，勞工個人退休金專戶的退休金，是雇主為勞工歷年提繳的金額及孳息，屬勞工個人所有。即便於勞工死亡時尚未請領，都屬被繼承人死亡前已具有領取權利的債權，應併入遺產總額課徵遺產稅。
國稅局舉例，許先生的父親生前依勞退條例提繳退休金至專戶，在請領退休金前死亡，許先生查得父親自開始提繳日起至預估領取日止，結算專戶內本金有80萬元，加上累計收益12萬元，合計92萬元，依規定應併入父親的遺產總額申報。
國稅局提醒，除退休金外，若死亡前有應收利息或股利等，也都是被繼承人死亡前已具領取權利的債權，應納入被繼承人遺產申報。
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