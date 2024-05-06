新聞中的法律／產創升級 催動專利檢索服務

《產業創新條例》於2010年5月公布施行，對促進產業創新，改善產業環境，提升產業競爭力扮演關鍵角色。近年全球產業產生鉅變，各主要國家都加重推動產業創新力道，為因應國際產業發展趨勢，推動產業轉型，我國亦於產創條例中明訂政府出資研發成果，應該落實智財布局分析，以強化保護我新創成果。

根據產創條例第12條第1項規定，為促進創新或研究發展成果之流通及運用，各中央目的事業主管機關及所屬國營事業補助、委託、出資進行創新或研發時，應要求執行單位規劃創新或研發成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用作法。

這項作法就是希望透過資金、研發、技術及人才的結合，積極推動產業創新投資，強化國家產業競爭能力。並且，為了更具體檢視執行單位所提出的創新或研發成果營運策略、智財布局分析、確保智財品質與成果之保護及流通運用作法，經濟部智慧財產局於《創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法》第4條第2項更明定「計畫金額屬中央主管機關公告高額資助者，資助單位應交由財團法人專利檢索中心或經中央主管機關認可之財團法人專業機構就智慧財產布局分析報告之檢索內容提出評估意見，供計畫審查委員審酌。」

根據上述規定，財團法人專利檢索中心做為國家指定專利布局分析報告的預審機構，除了有完整專利資料庫，更擁有具專利檢索及布局分析的各領域專業人才，因屬財團法人性質，相關專利調查的委託均以公平、公正的立場進行分析判斷，因此授權於產創條例及其辦法規範，創新研發計畫在執行初期必須檢附專利布局分析報告，並經專利檢索中心出具相關評估意見後，再由審查委員進行後續計畫審查會議。

專利檢索中心執行上述業務以來，對創新研發計畫所提的專利布局分析報告確實把關，並提供正確有效的評估意見，補足計畫執行單位漏未檢索到的相關技術，使計畫未來研發成果可更具市場性及技術競爭能力。

此外，專利檢索中心也積極與產、官、學、研各界推動各類型專利調查分析服務，使各產業認識專利檢索與專利調查分析的重要，並能為產業獲得更精準確實的專利檢索與分析，且能在專利各面向提供助益並創造價值。

自2017年開始推動迄今，專利檢索中心已與各行各業數十家產業持續合作外，服務客戶的營收首次突破千萬，顯示專利布局及檢索分析工作亦已逐漸受各界重視，配合產創條例將專利布局及檢索分析的觀念與價值推廣至各界，有利各行各業在產業升級並重視智慧財產權的同時，亦擁有更穩固的專利布局。

（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）

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