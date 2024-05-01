綜所稅申報首日44.5萬戶完成網路申報 手機占比破5成
綜所稅申報今天開跑，在網路報稅功能優化之下，據財政部最新統計，截至下午5時，共44萬5201戶完成網路申報，其中，手機報稅24萬1842件、占比達54%；至於網路報稅系統附件上傳新功能已有6826件。
今年綜所稅結算申報期間為5月1日至5月31日。報稅期間的5月1日，以及27日至31日，國稅局將在中午加班收件；報稅截止當天延長開門至晚間7時。
財政部預估，今年申報112年度所得，戶數估計達670萬戶，主要是因112年起成年年齡下修為18歲，會有民眾獨立分戶申報。同時，今年報稅適用的基本生活費調升新台幣6000元、至20.2萬元，民眾可支配所得增加；財政部粗估受益戶數約235萬戶，減稅利益約189億元。
此外，今年網路報稅再升級，除網路申報附件上傳的每戶總容量由10MB提高至15MB，也新增可下載類似稅額試算表的「查調資料稅額估算表」功能，助攻快速完稅。財政部估計，將帶動今年網路申報（含手機報稅）件數將成長至510萬件，其中包含手機報稅185萬件。
據財政部最新統計，截至今天下午5時，共44萬5201戶完成網路申報；其中，離線版6萬7589件、占比15%，線上版13萬5770件、占整體比率30%，手機報稅達24萬1842件、占比54%。
針對綜所稅須檢具的紙本證明文件，今年網路申報（包含手機、電腦）附件上傳採用件數已達6826件，較去年同期成長。
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