影／綜合所得稅申報起跑 手機網路報稅還可抽獎拿現金

112年度綜合所得稅申報今天正式起跑，因適逢勞動節勞工放假，全國各地國稅局一早就擠滿大批報稅人潮。財政部次長李慶華上午前往台北國稅局中正分局，視察民眾報稅狀況，她呼籲民眾踴躍利用手機或網路報稅，不僅輕鬆便利，也可以抽獎拿現金。

李慶華表示，今天五一勞動節勞工們放假，因此，各地的國稅局都湧進大批報稅民眾，為紓解人潮，國稅局在報稅首日特別加派人力及視狀況隨時加開臨櫃因應。而網路報稅系統5月一日凌晨就上線，截止上午據資料統計，已有近11萬戶完成申報，並有100萬戶完成所得資料查詢。

李慶華說，現在網路報稅非常便利，為節省民眾時間，不需要臨櫃到國稅局申報，只要在家利用手機或平板即可輕鬆完成報稅，她也提醒民眾，公務手機及非本人手機無法報稅，一定要用自己的手機門號才能網路申報。

李慶華也表示，為鼓勵民眾多加利用手機及網路報稅，財政部提供465萬元的總獎金，最大獎頭獎一名為20萬元，也有手機報稅加碼獎共3000名，每人500元，E化繳稅退稅加碼獎共3000名，每人200元。 綜合所得稅申報今天起跑，台北國稅局中正分局上午擠滿報稅民眾，並有專員教導民眾手機報稅。記者侯永全／攝影 綜合所得稅申報今天起跑，財政部次長李慶華上午前往台北國稅局中正分局視察民眾所得稅申報情形，並呼籲民眾踴躍利用手機及網路報稅。記者侯永全／攝影 綜合所得稅申報今天起跑，台北國稅局中正分局上午擠滿報稅民眾，國稅局也特別加派人力服務報稅民眾。記者侯永全／攝影 綜合所得稅申報今天起跑，適逢勞動節勞工放假，台北國稅局中正分局上午湧進大批報稅民眾。記者侯永全／攝影 綜合所得稅今天起申報，台北國稅局中正分局上午擠滿報稅民眾。記者侯永全／攝影

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