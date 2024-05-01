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影／綜合所得稅申報起跑 手機網路報稅還可抽獎拿現金
112年度綜合所得稅申報今天正式起跑，因適逢勞動節勞工放假，全國各地國稅局一早就擠滿大批報稅人潮。財政部次長李慶華上午前往台北國稅局中正分局，視察民眾報稅狀況，她呼籲民眾踴躍利用手機或網路報稅，不僅輕鬆便利，也可以抽獎拿現金。
李慶華表示，今天五一勞動節勞工們放假，因此，各地的國稅局都湧進大批報稅民眾，為紓解人潮，國稅局在報稅首日特別加派人力及視狀況隨時加開臨櫃因應。而網路報稅系統5月一日凌晨就上線，截止上午據資料統計，已有近11萬戶完成申報，並有100萬戶完成所得資料查詢。
李慶華說，現在網路報稅非常便利，為節省民眾時間，不需要臨櫃到國稅局申報，只要在家利用手機或平板即可輕鬆完成報稅，她也提醒民眾，公務手機及非本人手機無法報稅，一定要用自己的手機門號才能網路申報。
李慶華也表示，為鼓勵民眾多加利用手機及網路報稅，財政部提供465萬元的總獎金，最大獎頭獎一名為20萬元，也有手機報稅加碼獎共3000名，每人500元，E化繳稅退稅加碼獎共3000名，每人200元。
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