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報稅上線首日 財政部：凌晨已有11萬戶完成手機申報

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部次長李慶華呼籲民眾多多利用手機、網路申報。記者邱琮皓／攝影
財政部次長李慶華呼籲民眾多多利用手機、網路申報。記者邱琮皓／攝影

報稅季正式開跑！由於越來越多民眾使用手機或網路報稅，財政部次長李慶華1日表示，凌晨系統上線後，已經有11萬戶完成手機或網路申報，且所得資料網路查調服務也有100萬戶完成查調，呼籲民眾多多利用網路申報。

李慶華1日前往台北國稅局中正分局視察民眾報稅情況。她表示，今天是所得稅申報第一天，恰好也是勞動節，很多勞工都放假，所以各分局稽徵所人潮眾多，很多人來臨櫃申請相關所得資料查調。

她說，國稅局同仁也會非常認真且貼心的提供服務，而且現在很便利，可以在家用網路申報，或是用手機、平板辦理相關申報，這些申報都不需要臨櫃到國稅局一趟，在家輕鬆完成申報，更鼓勵民眾勁量利用手機或線上完成報稅。

國稅局 報稅 手機

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