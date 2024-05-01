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電子簽章法三讀 跨境貿易可用電子簽章
台灣數位轉型再現里程碑。逾廿年未修的電子簽章法，昨在立法院三讀修正，除明定電子簽章效力外，同時增列國際技術標準的技術對接合作，未來國外憑證機構經台灣許可，跨境貿易即可利用電子簽章簽訂契約。
為使電子簽章與數位簽章關係明確化，三讀條文明定，數位簽章為電子簽章的一種類型。符合規定的電子文件及電子簽章，功能等同實體文件及簽章，不得因電子形式否認法律效力。
此外，數位部長唐鳳表示，如果要刊登名人廣告，必須要有名人的印鑑證明，未來將推動網路廣告平台需驗證廣告刊登者的數位簽章。
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