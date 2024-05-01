快訊

就業成本推升殖利率 美股道瓊指數暴跌570點 20個月來最糟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子簽章法三讀 跨境貿易可用電子簽章

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台灣數位轉型再現里程碑。逾廿年未修的電子簽章法，昨在立法院三讀修正，除明定電子簽章效力外，同時增列國際技術標準的技術對接合作，未來國外憑證機構經台灣許可，跨境貿易即可利用電子簽章簽訂契約。

為使電子簽章與數位簽章關係明確化，三讀條文明定，數位簽章為電子簽章的一種類型。符合規定的電子文件及電子簽章，功能等同實體文件及簽章，不得因電子形式否認法律效力。

此外，數位部長唐鳳表示，如果要刊登名人廣告，必須要有名人的印鑑證明，未來將推動網路廣告平台需驗證廣告刊登者的數位簽章。

唐鳳 廣告 網路

延伸閱讀

電子簽章法三讀 中央部會將可全適

政府公布網站程式碼 民眾可下載協作

【重磅快評】信賴內閣不信蔡 新潮男孩取代小英男孩

唐鳳下台前與Open AI等大廠開會 共商AI快速發展解決之道

相關新聞

電子簽章法三讀 跨境貿易可用電子簽章

台灣數位轉型再現里程碑。逾廿年未修的電子簽章法，昨在立法院三讀修正，除明定電子簽章效力外，同時增列國際技術標準的技術對接...

露營用車進口稅大不同 關務署解惑：可向海關申請預審稅則

財政部關務署表示，國人日益注重休閒生活品質，戶外露營活動蓬勃發展，進口露營相關車輛持續增加。但露營用車輛依使用型態不同，...

強化台企競爭力 台灣產業控股協會：產業控股是關鍵解方

台灣產業控股協會（Taiwan Industrial Holding Association, TIHA）成立以來致力扮...

小確幸！雲端發票今年將加開30萬組500元獎

為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，財政部賦稅署30日宣布，規劃今年3至12月期各期統一發票將增開...

KPMG 提醒報稅「四要四不要」 手機申報不受騙

國內報稅季即將於5/1開始，根據財政部統計，2023年網路報稅申報數超過500萬件，其中有近三分之一民眾採用手機報稅，數...

公平會裁處大富、凱擘1億元罰鍰 學者：檢討濫用行政處分附款

公平會以未履行兩大負擔為由，裁處大富媒體及凱擘共1億元罰鍰案，引發業界及學者討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。