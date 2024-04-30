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產控協會研討 建議政府鼓勵企業在台設立產控公司

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台灣產業控股協會（TIHA）於4月29日舉行TIHA會員午宴暨產業控股研討會，會中專家建議希望政府應積極思考透過租稅減免及其他政策誘因，鼓勵更多國內外企業在台灣設立產控公司，以及支持推動產業控股專法等。

產控協會自成立以來，致力扮演產官學界的溝通橋樑，希望促成台灣更多產業合作或各式策略聯盟，打造產業共贏生態圈。有鑑於以中小企業為主的台灣產業，近年面臨地緣政治風險加劇、產業供應鏈帶來的挑戰，協會舉辦上述研討會，邀請台經院院長張建一、宇智顧問總裁暨創辦人徐小波、宇智顧問董事長吳志揚等專家，為產業因應之道提出建言，期待透過民間及政府的共同努力，持續提升台灣產業競爭力。

產控協會理事長黃偉祥在致詞中表示，協會推出的產業控股合組全覽集結各方智慧與經驗，希望為台灣產控發展奠定堅實的理論基礎，為產業控股教育訓練的重要教材。而包括控股公司營業費用認列及股東最低稅負等問題，也透過收集業界意見、持續與政府溝通，尤其費用認列部分，日前已有明確突破。

財政部已於4月18日正式發布函令，明訂將上市櫃投資控股公司認定為非屬以有價證券買賣為業，代表可與一般產業公司採用一致的免稅所得成本費損認列方式，讓企業組織功能逐步正常化，發揮核心管理效益。

張建一在會中發表「營運總部與產控公司政策誘因探討」專題演講，希望政府應積極思考透過租稅減免及其他政策誘因，鼓勵更多國內外企業在台灣設立產控公司，有助台灣企業在全球市場穩定佈局。

另外，吳志揚也指出，接下來將支持推動產業控股專法，避免相關法令及行政單位的疊床架屋，進一步打造更健全的產業控股環境，吸更多企業投入；黃日燦也從豐富併購經驗給予政策誘因上的意見補充，股票交換做為企業併購策略的一部分，相較現金可節省現金流、減少財務壓力，不僅有助於企業擴張，亦可提高交易的透明度和公平性。

黃偉祥提到，靈活應用和合理地調整稅務制度，將使更多企業願意採用產業控股模式，進而形成國家隊，這不僅有助於將資本留在台灣，也有助於透明化資金流動，受到法律和監管的保護。期待政府能建立合理的稅務和融資機制，以強化台灣產業競爭力，推動更多產業領域邁向國際，實現產業從做大、做強，邁向共好、共贏。

併購 吳志揚

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