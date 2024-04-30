小確幸！雲端發票今年將加開30萬組500元獎

為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，財政部賦稅署30日宣布，規劃今年3至12月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組。

也就是，今年3至12月期各期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。

賦稅署表示，其餘獎別維持與今年1-2月期各期開獎組數相同，今年3-12月期每期雲端發票專屬獎將開出206萬6,030組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。

為避免與中獎獎金擦身而過，賦稅署表示，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；財政部統一發票兌獎APP也提供24小時線上即時領獎服務。

財政部呼籲，民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一份心力。

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