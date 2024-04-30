報稅季5/1登場 財部教戰快速完稅新招

670萬申報戶注意，綜所稅申報明天登場，基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費也調增，減稅利多齊發；同時，財政部呼籲民眾可利用手機報稅系統，以及今年新增的「查調資料稅額估算表」，在家即可輕鬆報稅。

今年綜所稅申報繳納為法定的1個月期間，也就是自5月1日至5月31日；國稅局將於5月1日，以及5月27日至31日中午加班收件，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。

對一般民眾來說，今年報稅季有關鍵3大新制，首先，每人基本生活費調高為20.2萬元，較前一年度增加6000元，財政部粗估受益戶數約235萬戶，減稅利益約189億元。

簡單試算，假設是原本就受惠基本生活費，而可少繳稅的單身納稅人，隨基本生活費提高6000元，在適用稅率5%狀況下，報稅時可再省稅300元；若為四口之家，適用稅率5%、可省稅1200元。

第2，伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，財政部估計減稅利益約18億元。調整後，勞工薪資一個月多了600元的免稅額度、一年即增加7200元，以所得稅率5%至40%計算，今年報稅時這部分可省稅360元至2880元不等。

第3，民法將成年年齡從20歲下修為18歲，2023年剛滿18歲者（2005年出生），今年報稅除可被申報扶養，也可選擇當納稅義務人單獨報稅。2023年已滿19歲者（2004年及以前年度出生），如果有在校就學、身心障礙或無謀生能力，才可被申報扶養；若無以上情況，有所得就必須單獨報稅，不能被報扶養。

此外，財政部高雄國稅局也公開快速完稅撇步。今年為便利民眾快速瀏覽申報內容，在還未使用網路辦理結算申報前，透過手機版報稅系統，完成身分驗證，可使用「查調資料稅額估算表」檢視報稅內容。

估算表內容是以納稅義務人家戶成員的免稅額、扣除額（不含自用住宅購屋借款利息）及所得資料，計算出要繳多少、會退多少或不用繳稅。民眾確認資料無誤後，進入「步驟4繳退稅」選擇繳退稅方式，執行「申報資料上傳」，取得收執聯，即完成結算申報。

同時，綜所稅網路（含手機）申報應檢附資料送交時間，民眾須在5月31日前透過網路申報系統附件上傳功能，進行上傳；或6月11日前至「財政部電子申報繳稅服務網」的附件上傳系統，進行上傳；另可在6月11日前以紙本送寄至戶籍所在地國稅局、或就近至任一國稅局。

財政部也提醒，民眾若因受地震影響，而無法在規定期間內繳清稅款，可向國稅局申請延期或分期繳納（免加計利息），最長可延期1年或分期3年（36期）。

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