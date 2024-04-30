網路報稅 四要四不要

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

報稅季將展開，據財政部統計，去年有逾500萬件透過網路報稅。專家提醒，報稅季節是駭客眼中最好的作案時機，納稅人可參考「四要四不要」守則，避免因報稅而淪為詐騙受害者。

KPMG亞太區政府領域資安主持人邱述琛認為，管理較為寬鬆的社群媒體常成為不法人士的詐騙途徑，提醒納稅人要特別留意。

四「要」分別為，要知道可信任的資訊來源，用gov.tw來判斷是否為政府官網；要確定資訊內容正確性，報稅資訊應以政府官網公告為準；要驗證上傳資訊目的地，報稅資料只應提供給政府機關或授權單位；要透過機關公務電話詢問問題。

四「不要」為，不要點選社群媒體附加連結及來路不明短網址；不要看到安裝要求就點「確定」；不要輕信要求就輸入帳號密碼；不要隨意轉寄未經確定的資訊。

報稅 社群媒體 詐騙

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