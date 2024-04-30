網路報稅 四要四不要

每年5月申報的是前一年度的全年所得，也就是說，今（113）年5月要申報112年度綜合所得稅；綜所稅是「家戶申報制」，成員有本人（納稅義務人）、配偶與受扶養親屬，列報扶養親屬。

2024-04-29 14:28