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宜縣府體恤旅宿業 房屋稅可分期

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

0403花蓮強震後餘震不斷，很多遊客取消宜花旅宿訂單，造成宜蘭觀光旅宿業的生意，比疫情時還慘。面對5月要繳房屋稅，宜蘭縣府體恤業者遭遇經營困境，同意讓業者申請分期繳納房屋稅，可視繳稅額度多寡，繳稅500萬元以上業者，最長可分成36期每月繳交，3年內繳納完畢。

0403強震重創花蓮觀光，交通部觀光署提出三波振興方案，總經費約30億元，經濟部也針對花蓮商圈夜市推動產業振興。但獎勵補助方案都不包含鄰近的宜蘭縣。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新替業者請命，他說，原本國5雪隧假日塞車，平常日傍晚北上路段也車多壅塞，但地震後，國5雪隧幾乎沒有一天塞車，少部分去花蓮的團客取消花蓮住宿，訂單轉到宜蘭二星或三星級飯店，除此之外，大家的住房狀況都很慘。尤其即將進入5月旅遊淡季，所以向縣府建議，同意業者分期繳納房屋稅。

據了解，中央在疫情期間釋出分期納稅作法，去年底取消，改由縣市政府自訂辦法。宜蘭縣政府上月28日公布實施「宜蘭縣納稅義務人申請分期繳納地方稅辦法」。

財政稅務局表示，業者繳稅額度20萬元以下，可分6期、半年內繳納；20萬至100萬元分12期、1年內繳納；100萬至500萬元，分24期、2年內繳納；500萬元以上可分36期、於3年內繳納。

不過要加計利息，依繳納年度的郵局1年期定期存款利率計算利息，今年度是1.6%，這比起拖延繳稅被罰10%滯納金，好很多。

據了解，全國非6都已經有4個縣市訂定納稅義務人分期繳納地方稅辦法，請有需要的業者於5月底前提出申請。

宜蘭 房屋 花蓮強震

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