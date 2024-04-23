報稅眉角報你知／個人出售自用小客車 免稅
近年電動車正夯，不少民眾出售二手車來換新車。正值報稅季，去年個人若有出售小客車，是否應該要繳稅？對此，專家表示，若不是從事汽車買賣為職業，出售自用小客車不需要課稅。
交通部公路局統計去年過戶變更情況，發現去年汽車過戶件數為90.2萬件，創史上新高。顯示車市已從疫情後逐漸增溫，再加上電動車2026年前都免繳牌照稅，讓民眾換車意願大增，也出售家中的舊有車輛。
對於買賣車輛課稅問題，財政部曾做出函釋，個人出售自用小汽車，如果不是以從事汽車買賣為職業的話，交易所得免納綜合所得稅，但如果有交易損失也不可以從所得總額中扣除。
資誠稅務法律服務副總歐陽泓指出，財產交易原則上有獲利就應該要納入個人綜合所得課稅。個人出售小客車，且該個人不是從事汽車買賣為職業，而是出售自用的小客車，則屬於《所得稅法》第4條第16款個人出售日常家用的物品，即使有獲利也不需要課稅。
另外，財政部也提醒，轉賣舊車給他人時，雖然不用繳交個人綜合所得稅，但仍應先繳清當年度使用牌照稅及以前各年度欠繳之使用牌照稅、罰鍰，並會同買方向監理機關辦理過戶登記，往後年度的使用牌照稅即可改向新車主課徵。
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