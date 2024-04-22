聽新聞
test
0:00 / 0:00
報稅眉角報你知／網紅所得課稅 分八大類型
網紅作為網路世代的新興職業，在許多人眼中形象亮麗且收入可觀，但網紅收入怎麼課稅？財政部官員表示，有所得就要課稅，針對網紅所得，曾委外研究分為八大類課稅，也會歸納出相關指引供外界參考。
財政部提醒，所得類別不同，適用稅率、可減除費用等規定也各不相同，應特別留意，避免申報錯誤。
財政部曾在2022年委外研究，報告指出，網紅獲利模式約可分為八大類，包括平台廣告分潤、付費訂閱、販售周邊商品、通告活動、廣告鏈結點擊獎金、廣告業配、平台支薪及直播打賞及電商導購及直播帶貨。
八類所得都屬於收入的一種，卻因所得類別不同，而可能適用不同課稅方式。舉例而言，平台廣告分潤、廣告鏈結點擊獎金、廣告業配、通告活動、付費訂閱、平台支薪及直播打賞、電商導購及直播帶貨等，可能被認定為執行業務所得。其中平台廣告分潤與付費訂閱，若屬網紅允許平台透過其頻道投放廣告，可能被認定為權利金所得。不過，網紅販售周邊產品則屬經營工商所得，將以營所稅稅率課徵。
所得類別影響所及，舉例而言，若歸類為稿費，每人每年有18萬免稅額；若歸類執行業務所得，例如上通告作為表演者，則依財部頒布收入、費用標準來認定。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／二殯周邊停車場蓋社宅喊卡 殯葬處規畫改建業者大樓、停車場
▪ 搶房風暴成形？公館共構宅一坪飆144萬 創新高
▪ 開門較安全？獨居女找水電工「到家修理」 全網勸：防人之心不可無
▪ 囤房稅2.0上路恐少5千萬稅收 桃園擬照中央基準修法
▪ 「沒休閒公設大樓」哪裡找？ 內行解答公設比曝：數量比想像中多
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言