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報稅眉角報你知／網紅所得課稅 分八大類型

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

網紅作為網路世代的新興職業，在許多人眼中形象亮麗且收入可觀，但網紅收入怎麼課稅？財政部官員表示，有所得就要課稅，針對網紅所得，曾委外研究分為八大類課稅，也會歸納出相關指引供外界參考。

財政部提醒，所得類別不同，適用稅率、可減除費用等規定也各不相同，應特別留意，避免申報錯誤。

財政部曾在2022年委外研究，報告指出，網紅獲利模式約可分為八大類，包括平台廣告分潤、付費訂閱、販售周邊商品、通告活動、廣告鏈結點擊獎金、廣告業配、平台支薪及直播打賞及電商導購及直播帶貨。

八類所得都屬於收入的一種，卻因所得類別不同，而可能適用不同課稅方式。舉例而言，平台廣告分潤、廣告鏈結點擊獎金、廣告業配、通告活動、付費訂閱、平台支薪及直播打賞、電商導購及直播帶貨等，可能被認定為執行業務所得。其中平台廣告分潤與付費訂閱，若屬網紅允許平台透過其頻道投放廣告，可能被認定為權利金所得。不過，網紅販售周邊產品則屬經營工商所得，將以營所稅稅率課徵。

所得類別影響所及，舉例而言，若歸類為稿費，每人每年有18萬免稅額；若歸類執行業務所得，例如上通告作為表演者，則依財部頒布收入、費用標準來認定。

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