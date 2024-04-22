報稅眉角報你知／基本生活費調升減稅小確幸 多口之家受惠大
報稅季來臨，今年所得稅申報有不少變動，包含基本生活費調升、豪宅線下修、台版晶片法上路、CFC制度首度申報、成年年齡下修等。本報即日起推出報稅系列專題，提醒納稅人如何聰明節稅省荷包。
5月報稅季將至，綜所稅申報是納稅人必考題，如何節稅也是民眾關注重點。財政部中區國稅局表示，今年報稅時，每人免稅額、標準扣除額均與上年度相同，而基本生活費則較前一年度增加6,000元，多口之家可享有減稅小確幸。
今年5月申報2023年綜所稅，每人免稅額維持9.2萬元，70歲以上者13.8萬元；標準扣除額則是12.4萬元，夫妻共同申報為24.8萬元。
特扣額部分，每人薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額均為20.7萬元。
至於基本生活費則較前一年度增加6,000元，從19.6萬元提高至20.2萬元，多口之家可望受惠，財部先前評估，全國受益戶約235萬戶。
基本生活費調高6,000元，為何多口之家特別受惠？KPMG安侯建業稅務投資部會計師洪銘鴻解釋，因為基本生活費是「算人頭」，多口之家有機會扣除更多差額，達到減稅效果。
進一步從綜所稅計算方式來看，其計算公式是綜合所得淨額乘以適用稅率，再減去累進差額，就能得出應繳稅額，其中所得淨額計算，是先以納稅戶的所得總額減去每人免稅額，再從標扣額或列舉扣除額中擇高扣除，並再減除特扣額。
最後，若申報戶基本生活費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步從申報戶當年度綜合所得額減除。
洪銘鴻以六口之家為例，假設甲君是單薪家庭，申報2023年綜所稅時，除本人、配偶，另外列報扶養兩名大學子女，以及兩名未滿70歲父母，且採標準扣除額。
全年全戶所得僅甲君的薪資所得181萬元，另有銀行存款利息1萬元，兩名子女教育學費共5萬元。
以此例試算，薪資所得181萬元可減去薪資扣除額20.7萬元，另外可扣除金額還包括免稅額55.2萬元（9.2萬元x六人）、標準扣除額24.8萬元（夫妻共同申報）、儲蓄特別扣除額1萬元、教育學費特別扣除額5萬元，所得淨額剩74.3萬元。
再計算基本生活費差額，以每人基本生活費20.2萬元計算，甲君一家六口的基本生活費總額為121.2萬元；再與納入比較基礎的免稅額、標扣額、教育扣除額、儲蓄扣除額合計數（86萬元）做比較，算出基本生活費差額35.2萬元（121.2萬元-86萬元），可再列入扣除項目，所得淨額剩下39.1萬元（74.3萬元-35.2萬元）。
假設甲君適用5%稅率，當年度應納稅額為19,550元（39.1萬元x5%）。
洪銘鴻表示，多口之家中通常僅納稅人、配偶有收入，扶養親屬愈多，基本生活費總額愈高，因此多口之家較有機會享受減稅利益。
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