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高爾夫球、娃娃機稅收最多 去年雙雙達4.3億元...創高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
高爾夫示意圖。 聯合報系資料照
高爾夫示意圖。 聯合報系資料照

據統計，去年娛樂稅稅源實徵淨額達18.9億元、年增16.12％，其中以高爾夫球、娃娃機稅源最多，同為4.36億元，雙雙寫下史上新高；從縣市別觀察，約72％來自於六都，且主要集中在新北市。

娛樂稅為針對娛樂場所、設施及活動所收票價或收費額課徵之稅目，屬於地方稅。徵收類別主要包括 KTV、電影、電動玩具、高爾夫球、網咖、遊樂園及職業性歌唱等臨時公演，實際徵收稅率由各地方政府視情形於娛樂稅法定範圍內訂定，且依照樂場所及設施不同而採差別稅率。

財政部統計，2023年娛樂稅實徵淨額18.90億元，較2022年成長16.12％，全國娛樂稅稅收有72.08％來自於六都，其中以新北市占18.80％最多，台南市占6.81％最少。

從稅源項目來看，在娃娃機與高爾夫球分別於2019、2020年超車KTV後，這兩項成為娛樂稅主要稅收來源。

地方政府 財政部 高爾夫

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