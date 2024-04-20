當沖降稅拚延5年 證交所抽樣調查逾8成贊同續行

當沖降稅優惠今年底屆期，金管會建議財政部延長5年，根據金管會成效分析報告，證交所2023年抽樣調查自然人投資人意見，逾8成受訪者認為延長當沖降稅有助降低交易成本、提升市場流動性，並認同當沖降稅應續行。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠即將於今年12月31日屆期。

金管會已將稅式支出報告及建議案送交財政部，盼爭取3度延長，同時，金管會出具當沖降稅成效分析報告，觀察延長當沖降稅以來，台灣證券市場當沖交易成交值占市場成交值比率及整體市場成交量均有成長。

金管會說明，根據證交所及櫃買中心統計資料，自第2次延長當沖降稅至2023年底止，集中市場及櫃買市場股票當沖占比分別為40.11%及45.67%，不僅高於首次延長當沖降稅時的集中市場及櫃買市場當沖占比，相較首次實施當沖降稅時集中市場及櫃買市場當沖占比各僅23.48%及31.62%，更已有顯著成長。

檢視當沖降稅對成交量挹注，金管會觀察，自第2次延長當沖降稅至2023年底止，集中市場及櫃買市場合計日均量達新台幣3304.72億元，相較首次延長當沖降稅整體市場日均量2697.95億元，上揚22%，相較首次實施當沖降稅時整體市場日均量1544.08億元，更出現翻倍成長。

金管會也在報告中揭露，當沖交易是透過頻繁交易以賺取微小價差，交易成本為當沖投資人最重視一環，為瞭解市場實務，證交所2023年曾抽樣調查自然人投資人對延長當沖降稅的意見。

根據證交所抽樣調查，有逾8成受訪者曾使用當沖交易，且逾8成受訪者認為當沖交易有益投資，並認為延長當沖降稅有助降低交易成本、提振市場流動性且認同當沖降稅應持續實施，顯示受訪者對當沖交易及當沖降稅多持正面看待。

金管會認為，影響股市成交值非僅單一因素，2022年以來，受國際政治局勢、美國聯準會（Fed）升息及通膨等因素影響，國內證券市場價量震盪，金管會5招齊下，致力推動多元金融商品、友善交易制度、強化資訊揭露、深化公司治理並帶動淨零轉型，力拚提振台股競爭力，均有一定增加台股動能效果。

金管會指出，觀察第2次延長當沖降稅至2023年底止，集中市場及櫃買市場日均當沖占比及日均成交量能均較實施當沖降稅前大幅成長，亦較首次實施當沖降稅及首次延長當沖降稅期間提升，市場流動性明顯獲得提振，顯示當沖降稅也有助台股量能大幅成長。

依證券交易稅條例規定，第2次延長當沖降稅期間將於今年底屆期，金管會表示，將持續注意當沖降稅措施對股市量能影響性，適時建議財政部延長當沖降稅期限。雖券商公會爭取當沖降稅常態化，但抵觸納保法精神，金管會參考國發會景氣循環週期，決議向財政部提出延長5年建議案。

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