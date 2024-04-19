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上市櫃投資控股公司稅務新規 KPMG：使課稅更加合理

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

財政部於日前發布解釋，針對股票已上市或上櫃的投資控股公司，除以有價證券買賣的業者，應排除可減除範圍的費用及利息，為直接歸屬投資收益及處分有價證券等免稅收入，其餘無法合理明確歸屬的部分，無須分攤給免稅收入，可全數在應稅收入中減除。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳志愷表示，投控公司主要收入來源為取自被控股公司的投資收益，而投資收益為不計入課稅的所得額，在法規中已界定為免稅收入，因此實務上傾向認定投控公司屬於以有價證券買賣的業者。在費用及利息分攤上，除可直接歸屬的部分外，仍應就無法合理明確歸屬的部分分攤予免稅收入，不能減除。

因此投控公司應分攤費用範圍，取決於是否構成以有價證券買賣為業者，為了能合理判斷，本解釋將取得的收入來源區分三個類型，第一項種是持有或交易被控股公司有價證券以外的國內、外有價證券等金融商品收入；第二種是持有或交易被控股公司有價證券收入，及對被控股公司提供管理支援服務收入；第三項：前述各項以外之其他收入。

當第一項收入未超過第二項及第三項收入的加總，因主要收入性質不是與被控股公司無關的金融商品收入，因此認定不構成以有價證券買賣為業者，無須分攤無法合理明確歸屬的費用及利息；如為超過，且經稽徵機關查核實際營業及投資情形，認定構成以有價證券買賣為業者，則需要就無法合理明確歸屬的費用及利息分攤予免稅收入，排除於可減除範圍。

陳志愷表示，本解釋使上市（櫃）投控公司是否構成以有價證券買賣為業者的判斷上，能根據收入屬性適用，讓費用分攤的課稅更合理，屬於有利於納稅義務人的解釋，因此對於尚未核課確定案件，也能適用。

為符合成立投控公司的立法本意，並使交易能符合營業常規，投控公司應留意提供被控股公司管理支援服務，需有合理收入的獲取。

免稅 財政部

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