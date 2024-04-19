先墊遺產稅要小心 少一動作可能變「贈與」要繳稅

財政部高雄國稅局表示，繼承人以自己銀行存款繳納遺產稅，未向其他繼承人求償，依遺產及贈與稅法第5條第1款規定，在請求權時效內無償免除或承擔他人債務者，其免除或承擔的債務，應以贈與論，因此該墊繳的遺產稅可能會有依法應課徵贈與稅的情形。

高雄國稅局舉例，甲君於113年1月辭世，繼承人為乙君、丙君二人，甲君遺產總額8700萬元，應繳納遺產稅額600萬元，繼承人乙君以自有存款墊繳遺產稅600萬元，且未向丙君求償，就可能有贈與問題。

國稅局指出，繼承人如有以自身固有財產先行墊繳遺產稅，未先扣除所墊繳的遺產稅即行分割遺產，又未向其他繼承人求償，且分得的遺產小於墊繳金額，導致其因繼承反而使自己的財產減少，實質上該繼承人已免除其他繼承人應就遺產償還的義務，因此應就其所墊繳遺產稅款項扣除其實際繼承財產後差額，視同對其他繼承人的贈與，應依法課徵贈與稅。

國稅局提醒，辦理繼承時墊繳遺產稅，應就遺產扣除墊繳款項再行分割，避免產生「視同贈與」核課贈與稅情形而影響自身權益。

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