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全民普發現金6千元超過2348萬人領 包括3.5萬新生兒

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部今（18）日表示，全民普發現金6000元，截至領取期限113年1月31日止，領取民眾超過2348萬人。圖／本報系資料照片
財政部今（18）日表示，全民普發現金6000元，截至領取期限113年1月31日止，領取民眾超過2348萬人。圖／本報系資料照片

財政部今（18）日表示，全民普發現金6000元，截至領取期限113年1月31日止，領取民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%。

財政部指出，普發現金領取方式以登記入帳935萬餘人最多，占比39.8％；其次是ATM領現，近571萬人，占比24.3％；直接入帳有425萬餘人，占比18.1％；郵局領現有412萬餘人，占比17.6％；特定偏鄉居民及收容人合計近5萬人，占0.2%。

另外，112年10月1日至12月31日在國內出生且符合普發現金領取資格新生兒，約有3.5萬人領取，已包含在郵局領取人數。

財政部說明，相關部會通力合作下，自112年3月22日「登記入帳」開放登記以來，普發現金整體作業順暢，執行成果良好，顯示普發現金政策受民眾高度肯定。

另外，領取期間為讓民眾即時取得普發現金正確資訊，避免遭詐騙，財政部建置「全民共享普發現金」宣導網站，同時為便利民眾諮詢並協助領取現金，結合民間力量，透過客服專線服務，同步自112年3月20日上線，截至113年1月31日止，宣導網站累計總點擊次數達6483萬次；1988客服專線服務逾68萬件，滿意度達99%以上。

新生兒 普發現金 詐騙 財政部

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