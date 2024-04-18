綜所稅三情況 可先退稅
5月報稅季來臨，除申報所得稅外，民眾也關心退稅問題，納稅人在5月31日前完成112年度綜所稅結算申報，如屬於可退稅案件，只要符合三種條件之一，將列入第一批退稅範圍，優先在今年7月31日領到退稅款。
財政部南區國稅局表示，第一種條件為5月31日前以網路或手機報稅，即可成為退稅早鳥族。
第二種條件為5月31日前以稅額試算利用線上登錄，或電話語音回復確認，其中電話語音回復僅限納稅人在111年度申報時，以本人帳戶成功完成辦理繳退稅，且112年度選擇沿用該帳戶辦理退稅者。
第三種條件為5月10日前，向納稅人戶籍所在地國稅局之分局、稽徵所，以稅額試算服務紙本回復案件。
國稅局說明，符合首批退稅案件，納稅人若在申報時就填妥本人、配偶或申報受扶養親屬的存款帳號，退稅款在7月31日當天直撥入帳；若未提供存款帳號，國稅局會在同日寄出退稅憑單。
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