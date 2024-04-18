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企業加薪加成減稅 三個放寬

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照
稅務示意圖。 聯合報系資料照

行政院會今（18）日將通過《中小企業發展條例》修正草案，延長租稅優惠十年至2033年12月31日，希望明年起申請適用。其中加薪加成減除優惠修法有三大重點，包含刪除啟動門檻、抵減率加碼至150%、增訂增雇中高齡者也能適用。

中小企業為基層員工加薪，現行可享有薪資費用抵減率130%的租稅優惠，這項優惠將於今年5月19日結束，經濟部先前已預告修法，除延長十年至2033年底外，修法還有三大亮點，預計今日在行政院會通過。

中小企業發展條例修法重點
中小企業發展條例修法重點

首先，現行中小企業發展條例規定加薪加成減稅的啟動時機，必須是在經濟景氣指數達一定情形，也就是失業率連六月高於3.78%，然而過去適用案件少，外界質疑啟動門檻嚴苛，此次修法刪除啟動門檻，使這項租稅優惠常態化。

其次是提高抵減率，加薪抵減租稅優惠從原本130%提高至150%，與增雇員工抵減率相同。

第三是擴大增雇員工薪資費用加成減除的增雇對象，除維持現行24歲以下青年外，也增納45歲以上員工也能享有租稅優惠，減除率一樣為150%，同時刪除增資或新設資本額的門檻要件，提升中小企業延攬青年，並提高雇用中高齡者及高齡者意願。

舉例來說，一家中小企業增聘兩名45歲以上員工，月薪3萬元，合計年薪為72萬元，可以150%自當年度營利事業所得額中加成減除，也就是除了減除72萬元薪資費用外，還可額外減除36萬元，以20%營所稅率計算，可省稅7.2萬元。

除加薪加成減稅延長並精進外，經濟部此次修法也同步延長中小企業研發投資抵減、智慧財產權作價入股緩課所得稅等租稅優惠，實施期限都是到2033年12月31日。

中小企研發投抵優惠是希望厚植研發量能，此次修法納入「有限合夥事業」，抵減率則維持10%或15%，並以當年度應納營所稅30%為限；智慧財產權作價入股緩課所得稅適用條件、優惠皆不變，盼能促進智慧財產權流通應用。

加薪 薪資

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