單筆最高2千萬 無人繼承遺產去年1.1億元歸入國庫

財政部國庫署16日表示，2023年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，總計56件，其中單筆最高金額為2千萬，總金額為1億1,706萬385元，悉數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

國庫署表示，依民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

財政部國庫署副署長馬小惠解釋，通常會進到國庫的都是現金，不包含不動產或其他所有物，但現代人對於理財或持有財產，現金通常不是最大的部位，以過去五年平均來看，每年無人承認繼承遺產賸餘現金大約為1至2億元。

無人承認繼承遺產的情況不一定是無子嗣，她指出，若是債務大於遺產，或是遺產的訴訟爭執大於可分配之繼承財產，繼承人多會選擇拋棄繼承；或遺產的被繼承人關係難以釐清，通常也會無人承認，這三種情況的無人承認繼承遺產就會落入國庫。

馬小惠表示，2023年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，總計56件，其中單筆最高金額為2千萬、最低金額為959元，總金額為1億1,706萬385元。由於無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（例如律師、地政士、會計師等）代為處理，在結清相關欠稅欠費後若還有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

財政部國庫署進一步表示，對各遺產管理人秉持其專業能力及服務精神，積極協調遺產事務並順利完成繳庫，表示肯定與感謝。為利遺產管理人辦理無人承認繼承遺產相關事宜，國庫署網站也有登載相關作業說明。

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