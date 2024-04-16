個人房地合一稅收 攀高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

財政部統計，今年3月個人房地合一稅收達42.4億元，創歷史同期新高，反映當前房市交易熱絡。其中因房市交易轉熱，新北市以單月稅收8.5億元超車台中市、成為3月的房地合一稅收王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年3月個人房地合一稅收大增主要有四大原因，第一近年房價大漲，第二適用房地合一物件數量愈來愈多，第三房地合一2.0將短期交易時間拉長，第四市場買氣轉熱。

尤其新北市從去年下半年以來房價漲幅明顯，加上又是全國移轉棟數最高的都會區，推升單月房地合一稅收增加。

曾敬德表示，從房地合一稅收不斷創高，反映適用房地合一稅的案件數越來越多，且房價大漲也讓屋主售屋出現明顯增值，也會產生較高的稅負，另外房地合一稅2.0拉長短期交易時間，也會反映在稅收上。

房價 房地合一稅 房市

延伸閱讀

【Podcast】Ep5. 新北市失智友善民眾最有感，從城市到鄉村，從山區到海邊，都能照顧陪伴你

藍綠布局新北市長 傳列入朱立倫「口袋名單」？林奕華這樣說

美中產稅負最重？分析：收入前50% 付98%聯邦稅

習近平一句話 航空、飯店、旅行社齊大漲、這8檔飆漲停

相關新聞

稅收挹注長照基金 大躍進

據財政部統計，今年第1季稅收挹注長照基金195億元，年增18.1%，其中以房地合一稅與遺產稅稅源增加較多，分別都年增近六...

非營利財團法人免稅 有條件

《所得稅法》針對具公益性社福機構、慈善團體、基金會等非營利財團法人，訂有免稅適用標準，若機關團體用於與創設目的相關活動的...

原物料報廢 可列報損失

當商品或原物料、半成品因過期、變質等因素而報廢，企業申報營所稅時可列報損失，不過記得在期限內報請國稅局派員勘查確認報廢事...

個人房地合一稅收 攀高

財政部統計，今年3月個人房地合一稅收達42.4億元，創歷史同期新高，反映當前房市交易熱絡。其中因房市交易轉熱，新北市以單...

【專家之眼】呷人夠夠！當沖降稅還有臉提「三延」？

2016年國際資本市場黑天鵝充斥，全球股市狂瀉，我國也不例外，台股冷颼颼，量能創15年來新低。當時行政院長林全裁示，為振...

新聞中的法律／先買後付業應導入公平待客觀念

BNPL（Buy Now Pay Later）譯為先買後付，對消費者而言為分期付款，對商家而言則是由第三方付款，該第三方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。