個人房地合一稅收 攀高
財政部統計，今年3月個人房地合一稅收達42.4億元，創歷史同期新高，反映當前房市交易熱絡。其中因房市交易轉熱，新北市以單月稅收8.5億元超車台中市、成為3月的房地合一稅收王。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年3月個人房地合一稅收大增主要有四大原因，第一近年房價大漲，第二適用房地合一物件數量愈來愈多，第三房地合一2.0將短期交易時間拉長，第四市場買氣轉熱。
尤其新北市從去年下半年以來房價漲幅明顯，加上又是全國移轉棟數最高的都會區，推升單月房地合一稅收增加。
曾敬德表示，從房地合一稅收不斷創高，反映適用房地合一稅的案件數越來越多，且房價大漲也讓屋主售屋出現明顯增值，也會產生較高的稅負，另外房地合一稅2.0拉長短期交易時間，也會反映在稅收上。
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