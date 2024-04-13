AI商機、高息ETF熱潮挹注 證交稅收3月291億 創兩年半新高

財政部昨（12）日公布3月全國賦稅收入2,391億元、年增11.3%；其中，受惠AI商機發酵，加上高股息ETF建倉買盤撐腰，帶動證交稅實徵291億元、創2021年8月以來，近32個月新高，年增65.6%，連11紅，且11個月來皆為雙位數成長。

累計前三月稅收5,576億元，創同期新高，年增14.5%。其中，證交稅第1季累計623億元，也創下同期新高，年增幅70%。

3月及第1季主要稅目稅收 圖／經濟日報提供

財政部統計處副處長劉訓蓉分析，3月證交稅實徵291億元、創32個月新高，主要是市場預期美國聯準會降息，且股市先前受AI熱潮帶動，再加上3月有00939、00940兩檔高熱度ETF建倉，挹注交易量。3月上市櫃股票平均每日成交值為5,517億元、年增88.4%，加權指數站上2萬點大關，單月強漲1,300多點，使3月證交稅年增率呈連續11個月雙位數正成長。

劉訓蓉預估，00940於4月1日掛牌上市就爆大量，股市熱度持續延燒，可望持續助攻4月證交稅。

財政部統計，3月共有七項稅目創同月新高紀錄，除總稅收，還包含綜所稅、遺產稅、證交稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、印花稅、房地合一稅；而首季創同期新高者，除上述七項稅目，還包含關稅、娛樂稅，共九項稅收寫下同季新高。

劉訓蓉指出，今年3月稅收與去年同月比較，以贈與稅減少33億最多，第1季則累積減少42億元，主要因為去年2、3月大額稅款案件較多。

而與去年同月比較增加最多的稅目，除增加115億元的證交稅，還有綜所稅增加111億元、營業稅增加64億元。

綜所稅3月實徵407億元，年增37.5%，主要因農曆春節晚於去年，部分年終獎金的所得稅款延後入帳，外加房地合一稅、利息所得稅款雙雙增加等因素，助綜所稅創同月新高。

營業稅3月實徵1,049億元，較去年同期增加64億元，主要受惠於升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定。

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