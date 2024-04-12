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新青安激勵首購族 房市3大稅收首季均雙位數成長

中央社／ 台北12日電
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市買氣穩定成長，帶動相關稅收表現，財政部今天表示，新青安優惠房貸持續激勵首購買盤，房地合一稅、土增稅、契稅首季年增率，均呈雙位數正成長，其中，房地合一稅前3月實徵113億元，寫歷年同期新高。

財政部今天公布3月全國賦稅收入2391億元，年增11.3%；累計前3月實徵淨額5576億元，年增14.5%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，國內景氣穩定、出口回溫，台股加權指數續創歷史新高，推升民眾消費以及購屋信心，加上公股銀行新青安優惠房貸續辦，利率未跟進央行3月升息，讓首購族更積極，近期房市買氣可說是穩定成長。

反映在房地交易相關稅目上，土地增值稅3月實徵78億元，年增13.8%；前3月實徵216億元，年增22.3%。劉訓蓉指出，主因為大額徵起案件增加。

劉訓蓉提到，契稅也呈成長格局，3月實徵16.2億元，年增29.6%；前3月實徵43.1億元，為歷年同期次高，年增35.7%，又以高雄、桃園、新北增加較多。

房地合一稅方面，劉訓蓉透露，3月實徵42.4億元，為歷年同月新高，年增幅達5成7，連續8個月雙位數正成長；前3月實徵113億元，寫歷年同期新高，年增76.1%。

進一步觀察各縣市情況，3月房地合一稅六都均為正成長格局，其中以新北市年增1倍、桃園市年成長94%較多。前3月則以台中市年增逾1倍、新北市年成長82.7%、台北市增加73.9%較多。

房地合一稅 財政部

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