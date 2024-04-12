高股息ETF建倉加持 3月證交稅291億衝32個月新高

財政部今天公布3月全國賦稅收入新台幣2391億元、年增11.3%；其中，3月台股受惠AI商機發酵，加上高股息ETF建倉買盤撐腰，加權指數突破2萬點，帶動證交稅實徵291億元、創32個月新高，年增65.6%，連11個月呈現年增率正成長。

財政部今天公布3月全國賦稅收入2391億元、年增11.3%；累計前3月實徵淨額5576億元、年增14.5%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，3月創同月新高紀錄的稅目，除總稅收，還包含綜所稅、遺產稅、證交稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、印花稅、房地合一稅；首季創同期新高者，除上述稅目，還包含關稅、娛樂稅。

象徵股市動能的證交稅，3月實徵291億元、創民國110年8月以來新高，年增65.6%，帶動前3月實徵623億元、年增70%。

劉訓蓉分析，市場對美國聯準會（Fed）降息預期強烈，加上AI應用商機延燒、高股息ETF建倉加持，引領台股價量持續攀高，3月上市櫃股票平均每日成交值為5517億元、年增88.4%，加權指數站上2萬點大關，單月強漲1300多點，使3月證交稅年增率呈連續11個月雙位數正成長。

檢視2大所得稅表現，劉訓蓉指出，營所稅3月實徵90億元、年增5.7%；前3月實徵191億元、年增12.1%，主要均是因延分期稅款入帳及補徵案件增加。

綜所稅方面，3月實徵407億元、年增37.5%。劉訓蓉表示，主因今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金的薪資所得扣繳稅款延後入帳，加上房地合一所得稅、利息所得扣繳稅款均增；累計前3月實徵1264億元、年增14.9%，主要是利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一所得稅增加所致。

營業稅3月實徵1049億元、年增6.5%；前3月實徵1943億元、年增10.4%。劉訓蓉指出，主因在於升息導致金融業營業稅增加、國內需求穩定，且電腦及其附屬單元、電子零組件及原油等進口稅額增加。

此外，車市熱絡也帶動相關稅收成長。貨物稅前3月實徵390億元、年增1.8%，劉訓蓉表示，主因車輛類貨物稅年增6.3%；關稅前3月實徵362億元、年增5.2%，主因小客車及動植物產品等進口稅額增加。

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