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股市熱潮助攻！證交稅連11紅 3月稅收2391億元、年增11.3%

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
證交稅受AI商機和ETF熱潮推動，3月實徵淨額達291億元。示意圖／ingimage
證交稅受AI商機和ETF熱潮推動，3月實徵淨額達291億元。示意圖／ingimage

財政部今日公布3月稅收2,391億元，年增11.3%，其中證券交易稅增加115億元、綜所稅增加111億元、營業稅增加64億元較多，而贈與稅減少33億元最多。

其中象徵股市量能的證交稅，受AI商機和ETF熱潮推動，3月實徵淨額達291億元，年增65.6％，連續11月達雙位數正成長。

在今年累計第１季實徵淨額5,576億元，年增14.5％；在達成率方面，累計第1季實徵淨額占累計分配預算數116.4%，占全年預算數17.2%。

營業稅 證交稅

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