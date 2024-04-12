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5月報稅季 扶養成年子女三情況可列報

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
5月進入報稅季。 圖／聯合報系資料照片
5月進入報稅季。 圖／聯合報系資料照片

5月報稅季將至，列為扶養親屬免稅額是常見的節稅方式，不過成年子女能不能列報為受扶養親屬？財政部高雄國稅局表示，必須符合在校就學、身心障礙或無謀生能力三種其中之一，才能列報扶養。

高雄國稅局表示，最常見的誤解是對於受扶養親屬「無謀生能力」的認定，民眾常把待業中、無薪假或補習中，誤解為無謀生能力，事實上則不然。

成年子女列扶養規定
成年子女列扶養規定

國稅局指出，這樣的判定方式並不準確，依據相關規定，所謂無謀生能力，應符合三種條件其中之一。

第一種條件，是因身體、精神、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者；第二種條件是符合衛生福利部依《所得稅法》相關規範，公告須長期照顧的身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者；第三種條件則是受監護宣告，尚未撤銷。

國稅局表示，5月綜所稅申報即將到來，這也是民法成年年齡調整後首次報稅，民眾記得留意家中子女身分是否應自行申報綜所稅，或被列報為受扶養親屬，以免錯誤認列而遭主管機關處罰。

國稅局建議，納稅人可以用兩步驟來快速確認家中子女的納稅義務，以免錯誤列報。

國稅局表示，若納稅人要判斷家中子女是否應列報為受扶養親屬，或應自行申報綜所稅，第一步驟先判斷去年年齡，第二步驟則是判斷是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力。

若子女去年未成年，則無須判斷是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力等條件，就能由納稅人列報扶養；若子女正好在去年成年，則可以選擇由子女自行申報，或由納稅人列報扶養；若子女在去年以前就成年，則須進一步判斷是否符合在校就學、身心障礙或無謀生能力等條件。

國稅局 綜所稅

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