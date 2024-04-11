眷屬喪葬補助 扣繳有眉角
財政部高雄國稅局表示，當員工眷屬死亡，公司發給員工的眷屬喪葬補助費，依據給付單位不同而適用不同扣繳規定。
高雄國稅局指出，軍公教、公私事業員工在工作上取得各項補助，依《所得稅法》規定都屬薪資收入，因此若由工作單位發給員工眷屬喪葬補助費時，應依規定扣繳及申報扣免繳憑單。
不過若由職福會依《職工福利金條例》規定提撥的福利金項下，支付員工眷屬喪葬補助費屬其他所得，給付時免予扣繳，並應在次年元月底前列單申報。
國稅局舉例，A公司員工甲君的太太2023年中死亡，公司補助10萬元，應併入甲君當年薪資所得，辦理扣繳憑單申報；公司職福會支付喪葬補助費5萬元，則屬其他所得，免予扣繳，仍應申報。
若是員工本人死亡，公司給付死亡員工的喪葬費用，則併入死亡員工的遺產總額課徵遺產稅，免課所得稅。
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