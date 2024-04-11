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財長：當沖降稅不宜常態化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

當沖降稅將於今年底屆期，朝延長方向討論，財政部長莊翠雲昨（10）日表示，降稅措施不宜常態化，至於降稅延長則會綜合考量證券市場、交易量等審慎評估。

莊翠雲昨日赴立法院財委會備詢，民進黨立委郭國文關心當沖降稅不斷延長，財政部接下來如何評估？

郭國文指出，當沖證交稅減半降為千分之1.5，確實有助於成交量，然而減稅政策一延再延，財政部應該評估政策目標是否達成？未來是否要讓降稅常態化？莊翠雲回應，根據納保法規定，當沖降稅不宜常態化。

郭國文提醒，政府應該鼓勵民眾長期投資、而非短期投機，如今當沖降稅一延再延，幾乎變成常態化，年輕人想成為少年股神，卻不慎被割韭菜，這些面向政府都要關注。

莊翠雲表示，她同意確實有這些面向存在，在決定當沖降稅政策時，會參考證券市場、交易量等綜合評估。

國文 財政部

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