災損書面審核將擴大適用

地震災損可申請減稅，為提升便民，財政部長莊翠雲昨（10）日允諾，將擴大綜所稅申請災損適用書面審核範圍，從原本15萬元以下可採書審，擴大至30萬元以下，兩周內會向立法院財政委員會提出書面報告。

403花蓮大地震發生後，財政部隨即啟動減免稅紓困，採從寬、從速辦理，包含所得稅、營業稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等共九大稅目，符合條件都可減免。

莊翠雲昨日出席立法院財委會備詢，立委皆關注花蓮震災後相關減稅措施，認為應朝便民方向優化。

現行制度規定，綜所稅災害申報損失總金額15萬元以下，可自行檢具損失清單及證明文件，由國稅局書面審核，免赴現場勘查。

但有立委指出，災害現場可能包括車輛、屋內各種所有物皆受損嚴重，如此大規模天災，民眾損失很容易就超過15萬元。

立委認為，由於這項規定早在1998年制定，至今已26年沒有調整，立委提出臨時提案，要求財政部將「綜合所得稅災害申報損失總金額書面審核金額」提高至30萬元。

莊翠雲表示，對災後減稅採從寬、從速、從優、從簡原則，相關金額調整都可思考，讓程序更簡化，原則上同意提高至30萬元。

另外針對此次災情嚴重的花蓮，北區國稅局已啟動緊急因應機制，花蓮縣災損申請期間由原本一個月延長為三個月。至於花蓮縣以外地區是否可比照延長至三個月，莊翠雲認為可以考量，應可一併適用，之後再研議相關辦法。

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