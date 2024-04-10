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當沖降稅變割韭菜條款？財政部長莊翠雲：是否延長會評估
現股當沖的證交稅減半2024年底到期，金管會建議再延長5年，今（10）日財委會上立委郭國文問到若再延長是否會可能變成常態化？財政部長莊翠雲表示，是！財政部會評估，包括股市動能、稅收會一併考量，不會單純從稅收考慮。
郭國文說，107年4月到110年12月，日成交均量2698億元，是第1次延長，111年到112年第2次延長，日成交均量3304億元，今年第一季日成交均量來到4800億元，還要繼續延長嗎？
郭國文說，2021年來，過去3年證交稅分別為568億元、347億元、382億元，財政部稅收1297億元，手續費557億元、330億元、362億元，券商抽頭1249億元，3年來累積股民慘賠980億元，全體券商大賺1999億元。
他認為，股市少年股神一一沉入股海中，當沖條款是割韭菜條款！而且每天都在注意大盤，工作怎麼會順利。郭國文還建議，部長莊翠雲要跟金管會說，勇於發表立場。莊翠雲強調會評估，包括股市動能、稅收一併考量，不會單就稅收考慮。
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