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1、2月契稅「近28年同期最高」 台中、台南5年來成長幅度大

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部統計處今（21）日發布統計通報，今年1-2 月契稅實徵26.8億元，為民國86年以來同期最高。圖／本報系資料照片
財政部統計處今（21）日發布統計通報，今年1-2 月契稅實徵26.8億元，為民國86年以來同期最高。圖／本報系資料照片

財政部統計處今（21）日發布統計通報，今年1-2 月房市交易持續穩定成長，契稅實徵26.8億元，為民國86年以來同期最高，加上基數偏低，致增幅達4成，為近7年最大。各縣市買賣契應稅件數主要仍集中六都，其中，台中市、台南市受惠科技業擴廠帶動當地房屋需求，近5年件數分別成長24.6%、17.3%較多。

契稅是當不動產所有權發生移轉時，如買賣、贈與、占有、承典等，取得所有權、占有權、典權者需要申報繳納稅款，為地方政府稅收來源之一。

近年契稅實徵淨額及應稅件數多呈增勢，110年受多數縣市調整房屋標準單價等房屋現值計算基準，實徵淨額177.8億元，創歷史新高，年增1成，111年因央行升息連帶衝擊房地市場交易，實徵數及件數同步緊縮，分別年減12.9%及8.1%，112年8月新青安貸款上路，下半年徵收情況逐步轉佳，全年實徵 158 億元，年增 2.1%。

依稅源來看，以買賣契為大宗，占實徵數及件數8到9成，贈與契次之，約占實徵數5%到8%，但因小額稅額案件居多，占應稅件數達2成。

各縣市買賣契應稅件數主要集中在六都，112年合計24.9萬件，占全國逾7成，其中以新北市6萬件最多，台中市5萬餘件次之；台中市、台南市受惠科技業擴廠帶動當地房屋需求，近5年件數分別成長 24.6%、17.3%較多。

若以契稅申報金額級距細分，各縣市均以10萬元以下小額申報案件為主，占比多在8成以上；10 萬至 100 萬元申報案件中，桃園市、台中市等地區隨公共 建設陸續完工，新屋推案量增加，近5年增幅在 6 成上下，而台南市因 112 年平均地權條例修法影響較甚，減少近4成；100萬元以上大額案件因件數較少，各縣市增減幅度波動相對較大。

平均地權條例 科技業 稅款 財政部 青安貸款

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