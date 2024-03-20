電價影響物價 莊翠雲：大宗物資減稅 財部會配合

行政院周五將召開物價穩定小組會議，財政部長莊翠雲今（20）日在財委會表示，電價部分是電價審議會決定，電價是否影響物價，會納入物價小組考量評估，若行政院對原物料大宗物資減稅，財政部一定會配合。

莊翠雲指出，大宗物資減稅減徵的營業稅、貨物稅、關稅三個月減少96億元， 110年相關措施貢獻少853億元，對廠商成本會有所緩解，對物價穩定有一定幫助。

另外，立委林德福質詢問到高齡化社會下，請外傭照顧一年可能要30萬元，認為長照扣除額現行12.8萬元應提高，莊翠雲解釋，除長照扣除額外，身心障礙扣除額每人21.8萬，加上70歲以上長者免稅額市一般人1.5倍，等於可扣除49.3萬元，除透過稅收調整，也可透過支出面調整，如長照支出，稅收也有挹注相關財源。

對於今年稅收情況是否會比去年好？莊翠雲認為，雖然前二月有成長，但仍要看5月、9月兩項大稅才比較明朗，且因地緣政治等變數，目前無法確定。

而立委賴士葆問到過去央行、金管會、財政部做過金融兵推，未來若打仗是否加稅？莊翠雲回應，會是考量項目，因為需籌措戰備資金。兵推時，財政部是推財力動員，配合國防整體規劃、打仗時動員階段的預算轉換，關務署對於軍品進口也會採便捷化。至於戰爭捐是稅還是費？她說，向民眾收錢都要立法。