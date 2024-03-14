每年送兒244萬助買房 沒拿免稅證明做白工？專家這麼說

每人每年有244萬贈與免稅額，不少父母會利用此免稅額，每年轉給子女一筆錢，幫小孩準備購屋資金。坊間不少人說，贈與現金後，要去國稅局申請「贈與免稅額證明」，未來小孩買房時提供此證明就不會被課稅，這是真的嗎？

正業地政士事務所所長鄭文在表示，其實會不會課稅，重點還是在金流。沒有申請免稅額證明，只要完整保留歷年贈與資金的詳細收付流程，也不用擔心被課稅。而即便有免稅額證明，贈與現金若回流到父母親帳戶，還是會被課稅。

他表示，新北就有一位有節稅概念的爸爸，為了避免一次給小孩一、二千萬買房，得繳不少贈與稅，因此從五、六年前開始，就每年固定在贈與免稅額範圍內，贈與現金200多萬給小孩，以小孩名義轉存定存。

五、六年累積下來，小孩名下已有一千多萬資金，看中一間房正想出手時，卻意外聽到有人說，逐年贈與現金，必須每次都到國稅局申請「贈與稅免稅證明書」，有這些證明，並提供給國稅局，小孩買房後才不會被查稅課稅。

這位爸爸聽到之後當場傻眼，因為每年贈與小孩的金額，都是在免稅額範圍以內，因此都沒有向國稅局申請贈與免稅額證明，心想如果沒有証明，就不能免稅，那過去五六年豈不是白忙一場？急忙向鄭文在求助。

鄭文在一聽，立刻跟這位父親說「安啦」。因為依照遺產及贈與稅法第24條規定，贈與人在一年內贈與他人財產總值超過贈與稅免稅額時，應於贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。換言之，贈與金額未達免稅額244萬元，並不須要申報。

至於小孩購屋要主張「自有資金」購置不動產，只要提供歷年贈與資金詳細收付流程，證明資金來源是每年免稅額範圍內的贈與，並不需要檢附國稅局歷年免稅證明書。

鄭文在表示，常有民眾以為，只要每年都有申報贈與稅，並取得贈與稅免稅證明書，就如同拿到「護身符」，然後隨便挪動資金，事實上如果回流父母親帳戶，就可能做白工，依然被課贈與稅。

鄭文在表示，每年每人贈與稅免稅額是224萬元，如果父母親各贈與244萬元給小孩，每年即可取得488萬元的資產，10年就可以幫小孩累積4880萬元的資金，對於未成年小孩購置不動產，有很大的助益。

不過如果有幫小孩購置房屋的想法，記得要完整的保留歷年贈與資金詳細收付流程，光憑手上握有幾張歷年的贈與稅免稅證明書，就想節稅，可能會徒勞無功。