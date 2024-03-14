快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

每年送兒244萬助買房 沒拿免稅證明做白工？專家這麼說

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／記者游智文攝影
示意圖。圖／記者游智文攝影

每人每年有244萬贈與免稅額，不少父母會利用此免稅額，每年轉給子女一筆錢，幫小孩準備購屋資金。坊間不少人說，贈與現金後，要去國稅局申請「贈與免稅額證明」，未來小孩買房時提供此證明就不會被課稅，這是真的嗎？

正業地政士事務所所長鄭文在表示，其實會不會課稅，重點還是在金流。沒有申請免稅額證明，只要完整保留歷年贈與資金的詳細收付流程，也不用擔心被課稅。而即便有免稅額證明，贈與現金若回流到父母親帳戶，還是會被課稅。

他表示，新北就有一位有節稅概念的爸爸，為了避免一次給小孩一、二千萬買房，得繳不少贈與稅，因此從五、六年前開始，就每年固定在贈與免稅額範圍內，贈與現金200多萬給小孩，以小孩名義轉存定存。

五、六年累積下來，小孩名下已有一千多萬資金，看中一間房正想出手時，卻意外聽到有人說，逐年贈與現金，必須每次都到國稅局申請「贈與稅免稅證明書」，有這些證明，並提供給國稅局，小孩買房後才不會被查稅課稅。

這位爸爸聽到之後當場傻眼，因為每年贈與小孩的金額，都是在免稅額範圍以內，因此都沒有向國稅局申請贈與免稅額證明，心想如果沒有証明，就不能免稅，那過去五六年豈不是白忙一場？急忙向鄭文在求助。

鄭文在一聽，立刻跟這位父親說「安啦」。因為依照遺產及贈與稅法第24條規定，贈與人在一年內贈與他人財產總值超過贈與稅免稅額時，應於贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。換言之，贈與金額未達免稅額244萬元，並不須要申報。

至於小孩購屋要主張「自有資金」購置不動產，只要提供歷年贈與資金詳細收付流程，證明資金來源是每年免稅額範圍內的贈與，並不需要檢附國稅局歷年免稅證明書。

鄭文在表示，常有民眾以為，只要每年都有申報贈與稅，並取得贈與稅免稅證明書，就如同拿到「護身符」，然後隨便挪動資金，事實上如果回流父母親帳戶，就可能做白工，依然被課贈與稅。

鄭文在表示，每年每人贈與稅免稅額是224萬元，如果父母親各贈與244萬元給小孩，每年即可取得488萬元的資產，10年就可以幫小孩累積4880萬元的資金，對於未成年小孩購置不動產，有很大的助益。

不過如果有幫小孩購置房屋的想法，記得要完整的保留歷年贈與資金詳細收付流程，光憑手上握有幾張歷年的贈與稅免稅證明書，就想節稅，可能會徒勞無功。

免稅額 贈與稅

延伸閱讀

00940解定存也要申購…台股上2萬也莫名多了勇氣？ 專家：投資比長而非氣盛

台企銀（2834）噴漲停…去年配息很差卻加碼100張！ 專家：耐心等待反轉即可

00915豪發0.72元…是左換右手？ 專家：已經填大半且過往平均28天快速填息

碳費審議委員名單公布！工總、商總均入列

相關新聞

每年送兒244萬助買房 沒拿免稅證明做白工？專家這麼說

每人每年有244萬贈與免稅額，不少父母會利用此免稅額，每年轉給子女一筆錢，幫小孩準備購屋資金。坊間不少人說，贈與現金後，...

大陸台商資金匯出 減資列為合法選項

資誠兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄昨（13）日表示，中國大陸今年7月1日將實施新《公司法》，建議台商可評估，將減資作為考...

陸冷軋鋼課反傾銷稅 10月到期

台灣對大陸冷軋鋼材課徵反傾銷稅，將於今年10月8日屆滿，財政部已發文給鋼鐵業者，若業者認為有繼續課徵必要，可在一個月內向...

新購買自住房屋 五年內改作其他用途或再行移轉 將會被追稅

財政部台北國稅局表示，個人自住換屋經核准適用房地合一稅之重購扣抵或退稅優惠後，若新購買的自住房屋在五年內改作其他用途或再...

台北市稅捐處 即日起辦理今年度地價稅稅籍釐正作業

為維護租稅公平，並落實地價稅稅籍正確性，台北市稅捐處自即日起至9月30日止展開今年度地價稅稅籍及使用情形釐正作業，釐正範...

台股熱絡…證交稅連十月雙位數成長 2月八個稅目創新高

財政部昨（12）日公布前二月稅收3,185億元，創同期新高，年增16.9%。其中證交稅受惠台股熱絡，儘管因春節交易天數減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。