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北市單一自住房屋稅基四年後不再打折 財政部回應了

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
台北市單一自住房屋稅基四年後不再打折，財政部賦稅署11日回應，希望北市府未來積極落實所提方案。本報資料照片
台北市單一自住房屋稅基四年後不再打折，財政部賦稅署11日回應，希望北市府未來積極落實所提方案。本報資料照片

台北市單一自住房屋稅基四年後不再打折，財政部賦稅署11日回應，雖北市府採緩步回升、而非一步到位，但可理解是為了兼顧納稅人權益，希望北市府未來能積極落實所提方案。

賦稅署官員表示，財政部此次修正《房屋稅條例》（即囤房稅2.0），其中調降單一自住稅率，自原本1.2%降至1%，目的是希望照顧自住族群；而北市府先前透過稅基折減降低單一自住實質稅率，其實與中央精神一致，只是做法不同。

賦稅署官員表示，為回應中央政策，北市府採緩步取消稅基折減，應是為了兼顧納稅人權益，避免若一次調整，對轄內單一自住的民眾造成太大衝擊，中央表示理解，並希望未來能積極落實。

接下來北市府將召開不動產評價委員會討論，並將方案送財政部備查，賦稅署官員表示，目前僅是台北市釋出初步方向，還要看最後委員會討論結果，送來的方案財政部會審慎檢視。

據了解，除了台北市之外，台南市過去也是透過稅基打折方式為單一自住民眾降稅，但由於台南市打折後，實質稅率約在1%，與中央修法後母法所訂的單一自住稅率一致，因此影響不大。

人權 房屋稅 財政部

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